Развязку на пересечении Вознесенского тракта и Гвардейской в Казани откроют в сентябре

Фото: kzn.ru

В Казани близится к концу строительство развязки, подземных переходов и переустройство ливневой канализации в рамках возведения первого участка Вознесенского тракта протяженностью 4 километра (от улицы Гвардейская до проспекта Победы). Движение по Гвардейской предполагается запустить в сентябре этого года, рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Ежедневно на стройплощадке Вознесенского тракта работают порядка 400 человек и 120 единиц спецтехники. С каждым днем мечта наша и наших предшественников всё ближе к реализации. Уже в сентябре можно будет убрать объездные пути и запустить по улице Гвардейской автомобильное движение», — заявил глава города. До этого он проинспектировал ход работ на пересечении тракта и улицы Гвардейская, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: kzn.ru

По проекту первый участок тракта будет иметь ширину от 13 до 17 метров по три полосы в каждую сторону. Сейчас на развязке ведется заливка верхних притыков под устройство автодороги. Также скоро завершится заливка верхней части путепровода на пересечении Вознесенского тракта с проспектом Победы, после чего начнется укладка дорожного покрытия, пояснил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Дорожное полотно уже уложено почти на всем участке от улицы Родины до проспекта Победы. Помимо собственно проезжей части, на этом участке предусмотрены велодорожки, а ширина тротуаров составит 2,2–4,5 метра. «Все работы идут по графику», — заверил замглавы исполкома.

Кроме того, близка к завершению прокладка железнодорожного путепровода (готовность составляет от 60% до 80%) и трех подземных пешеходных переходов на пересечениях с улицами Аделя Кутуя, Родины и Назиба Жиганова (готовность — от 70% до 80%). Переустройство же наружной сети ливневой канализации и вовсе выполнено на 90%. Полностью завершить первый этап строительства Вознесенского тракта планируется в 2023 году, добавил Куляжев.

Фото: kzn.ru

Параллельно ведется строительство на втором участке тракта от проспекта Победы до автодороги М7 «Волга» длиной 8 километров. Здесь ведется подготовка к строительству двух надземных переходов на проспекте Победы вблизи новой автодороги и моста через реку Ноксу, также появится временная объездная дорога по улице Фучика. По словам Куляжева, под строительство дороги попадают ряд частных земельных участков. «Сейчас ведется работа по их выкупу», — уточнил он.

Строительство пятой «вылетной» магистрали из Казани — Вознесенского тракта — началось в августе 2021 года. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и улучшит транспортную ситуацию в поселках Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишневка, жилых комплексах «Весна» и «Светлая долина».

На строительство четвертой и пятой очередей Вознесенкого тракта республика намерена потратить по 4,4 млрд рублей. А работы на втором участке организованы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (инициированному, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году).