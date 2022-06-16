Кабмин Татарстана одобрил изъятие земли у МТС для строительства Вознесенского тракта

Правительство Татарстана утвердило постановление, которое предполагает изъятие земельного участка на улице Закиева для строительства Вознесенского тракта. Земля принадлежит ПАО «МТС», следует из документа.

Согласно постановлению, изъять требуется участок площадью 884 кв.м, входящий в более крупный участок, площадью 13 130 кв.м. На нем располагается офис МТС (бывший Телецентр).

Минземимуществу РТ предписано заключить с собственником соглашение и выплатить возмещение.

Документ 15 июня подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее сообщалось об изъятии еще нескольких участков. В том числе, участка с частным домом в жилом массиве Вознесенское.