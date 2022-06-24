Дорожники хотят досрочно построить участок Большого Казанского кольца на улице Меховщиков

Дорожники планируют раньше срока завершить строительство участка Большого Казанского кольца на улице Меховщиков. Об этом сообщил во время пресс-тура на объект технический директор компании «Волгадорстрой» Дмитрий Киселев.

«Работы по устройству верхнего и нижнего слоя основания завершаем 15 июля, а к 30 августа — укладку верхнего слоя дороги. После комиссионной проверки планируем запустить автомобильное движение. Стремимся выполнить работы к 30 августа, хотя по госконтракту они должны завершиться в 2023 году», — рассказал спикер.

Реконструкция дороги ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке от улицы Магистральная до Девятаева протяженностью 1,9 километра. Стоимость работ оценивается в 1,9 млрд рублей.

«Реконструкция предполагает расширение дороги. Здесь будет построено по две полосы движения в обоих направлениях. Раньше этот участок дороги был разрушенный, с дефектами, выбоинами. Под дорогой пролегали ветхие инженерные коммуникации. Мы их полностью заменили. То есть переустроили хозбытовую и ливневую канализации, сети водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Сейчас продолжаются работы по разработке дорожного корыта, устройству конструкции дорожных одежд, тротуаров, устанавливаются люки», — отметил Киселев.

По его словам, на объекте задействованы 33 единицы спецтехники и работает 51 дорожник. Технический директор подчеркнул, что работы ведутся круглосуточно, чтобы «по возможности успеть раньше срока открыть движение».

«Пришлось полностью перекрыть проезжую часть, чтобы провести укрепление, разработку траншеи, выполнить водопонижение, так как здесь сложные условия из-за насыщенности грунтовых вод», — заметил спикер.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин упомянул, что «Безопасные и качественные дороги» — крупный социально значимый проект, который реализуется уже не первый год. «Поставлена задача довести до 50% нормативного состояния сеть региональных дорог, до 85% — дорог в городских агломерациях», — уточнил он.

Чукин добавил, что по дорожному нацпроекту помимо возведения Большого Казанского кольца строятся и другие крупные объекты — автодорога от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» и Вознесенский тракт на участке от проспекта Победы до М7.

«Это именно те большие скоростные магистрали, которые позволят передвигаться по городу, разгрузить движение в центральной части города, обеспечить быстрый доступ с прилегающих муниципальных районов к социальным объектам Казани», — резюмировал он.

Большое Казанское кольцо строится начиная с 2010 года. Перед Универсиадой 2013 года был реконструирован участок по проспектам Ямашева и Победы, построены развязки на пересечении улиц Декабристов и Ленской, Амирхана и проспекта Ямашева, а также проспекта Победы и улицы Зорге. В 2020 году открыли Магистраль 100-летия ТАССР.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.