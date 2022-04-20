Татарстан направит еще 4,4 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта в Казани

Фото: портал мэрии Казани

На строительство пятой очереди казанского Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 «Волга» из бюджета Татарстана направлено 4,4 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, помимо самой трассы рабочим предстоит обустроить автопавильоны, установить барьеры сигнальные столбики вдоль новой дороги, проложить ливневые канализации и водопропускные трубы, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию.

Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс». Он будет принимать заявки от подрядчиков до 6 мая этого года, а 12 мая определится победитель. Все работы предстоит завершить до 25 ноября 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал о строительстве четвертой очереди Вознесенского тракта, на которую из бюджета РТ была выделена аналогичная сумма.

Строительство пятой «вылетной» магистрали из Казани — Вознесенского тракта — началось в августе 2021 года. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и улучшит транспортную ситуацию в поселках Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишневка, жилых комплексах «Весна» и «Светлая долина».