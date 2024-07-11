Разработчик электрокара «Атом» получил российское гражданство

Исполнительный директор занимающейся разработкой электромобиля «Атом» компании «Кама» Харальд Грюбель получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

«<…> постановляю <…> принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> 5) Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся 16 октября 1967 г. в Германии <…>», — сказано в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

«Атом» — проект российского электромобиля, разработанный АО «Кама». Изначально машины предполагалось производить в Набережных Челнах, но затем от этих планов отказались. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2023 года рассказал, что опытный образец электрокара будет готов в 2024 году, а серийный выпуск ожидается в 2025-м. За последнее время электромобиль подорожал примерно на полмиллиона рублей.

Харальд Гюнтер Грюбель — исполнительный директор акционерного общества «Кама». Прежде он развивал проекты в таких компаниях, как Volkswagen, Mercedes и «АвтоВАЗ».