Электромобиль «Атом» подорожал примерно на полмиллиона рублей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Стоимость электромобиля «Атом» составит от 2,9 млн до 4 млн рублей. Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика АО «Кама» Игорь Поваразднюк в интервью ТАСС.

«Если говорить о текущем рынке отечественных электромобилей, то по публичным прайс-листам мы видим, что примерный диапазон цен составляет от 2,9 млн до 4 млн рублей без учета государственных субсидий. Мы не планируем выходить за этот диапазон», — заметил он.

При этом чуть больше месяца назад в разговоре с РИА Новости Поваразднюк сообщил, что электрокар будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн рублей. Таким образом, за короткое время оценочная стоимость машины увеличилась приблизительно на 0,5 млн рублей.

Косвенным образом тему подорожания электрокара затронул и сам руководитель компании-разработчика. «Сегодня всем понятно, что ценообразование очень динамичное», — признал он и добавил, что «Кама» предпочитает не называть точных цифр, чтобы не обманывать ожидания покупателей.

Что же касается темпов производства, Поваразднюк пояснил, что по плану производство будет запущено в середине 2025 года. До начала 2026-го предполагается выполнить предзаказы («это несколько тысяч частных пользователей» и несколько тысяч машин для каршеринга и таксопарков). Но уже в 2026-2027 годах на предприятии надеются довести выпуск до десятков тысяч электрокаров ежегодно, уточнил он.

«Атом» — проект российского электромобиля, разработанный компанией «Кама». Изначально машины предполагалось производить в Набережных Челнах, но затем от этих планов отказались. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2023 года рассказал, что опытный образец электрокара будет готов в 2024 году, а серийный выпуск ожидается в 2025-м.