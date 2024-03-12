Равиль Гайнутдин открыл в Москве «Шатер Рамадана»

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

Фото: www.muslim.ru

Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин торжественно открыл в Москве уже девятнадцатый по счету «Шатер Рамадана». Об этом сообщает пресс-служба Совета муфтиев.

В своем выступлении муфтий назвал Президента РФ Владимира Путина защитником духовных ценностей мусульман и заметил, что он «возвышает голос за семью, за духовность».

«Шатер Рамадана» открылся в столице России 11 марта и будет работать до 9 апреля. В этом году к проекту присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Катар, Иран, Индонезия и ряд стран СНГ. Впервые в истории инициативы ожидается участие Республики Крым.

За месяц «Шатер Рамадана» смогут посетить десятки тысяч гостей. Самые желанные из них — мусульмане, соблюдающие пост в священный месяц Рамадан. Предназначние проекта — проведение благотворительных ифтаров. Дополнительно весь месяц на площадке шатра будут раздавать ифтар-боксы.

Культурно-просветительская программа «Шатра Рамадана» проходит под знаком объявленного в России по решению главы государства Года семьи. Каждый вечер богословы, психологи, общественные деятели, ученые будут обсуждать актуальные для современных семей вопросы.

По информации организаторов, завершится «Шатер Рамадана» городским семейным фестивалем в честь Ураза-байрама на площади у Мемориальной мечети 13 и 14 апреля.

Участие в церемонии открытия приняли послы Казахстана, Узбекистана, Палестины и других стран, дипломаты из 20 государств, представители Администрации Президента РФ, Правительства Москвы, Государственной Думы, Общественной палаты РФ, общественных организаций.

Гостей с наступлением Рамадана поздравили начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления по внутренней политике Президента РФ Евгений Еремин и руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Как сообщал ранее «Татар-информ», муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к жителям республики в преддверии наступления священного для мусульман месяца Рамадан. Всех приверженцев ислама с началом Рамадана поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.