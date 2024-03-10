Камиль хазрат Самигуллин обратился к жителям Татарстана перед Рамаданом

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к жителям республики в преддверии наступления священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

«Всего несколько часов нас отделяют от наступления долгожданного священного месяца Рамадан. Он начнется уже сегодня после захода солнца. Я разделяю ваши волнение и нескрываемую радость по этому поводу и от всей души поздравляю с началом самых благодатных дней в году!» — подчеркнул муфтий.

Камиль хазрат процитировал слова пророка Мухаммеда, с которыми тот обращался к своим сподвижникам: «К вам пришел Рамадан — благословенный месяц. В нем открываются врата небес и запираются врата Ада, а шайтан сковывается цепями. В нем есть ночь, которая лучше тысячи месяцев. И тот, кто лишился блага этой ночи, тот и есть лишенный [блага]».

В связи с этим муфтий заметил, что Рамадан — «это время, когда небеса и земля наполнены величайшей милостью и прощением Всевышнего Создателя, в умме царит атмосфера добра и братства, искреннего служения религии и стремления к достижению довольства Аллаха, повсюду слышны чтение Корана и дуа, а в окнах еще до рассвета зажигается свет на сухур…» «Поистине, этот свет в наших домах — нур (сияние — прим. Т-и) нашей веры», — добавил он.

Камиль Самигуллин также процитировал еще одно высказывание пророка Мухаммеда о Рамадане, в котором тот обратил внимание на то, что Аллах предписал поститься в этот месяц, а он «сделал сунной выстаивание ночных намазов». Поэтому муфтий выразил уверенность, что того, кто проведет Рамадан «в поклонении, в посте, в молитвах, за чтением Корана и в добрых делах», «коснется великая благость, он будет охвачен милостью Аллаха».

«Дорогие братья и сестры! В Татарстане месяц Рамадан пройдет насыщенно: в мечетях будут проводиться ифтары и таравихи, с первого дня в республике стартует традиционный благотворительный марафон „Рамадан — месяц добрых дел“, будет разыграна путевка в хадж среди участников конкурса „Нурлы Рамадан“ по созданию атмосферы священного месяца на улицах городов и районов, пройдет 12-й Республиканский ифтар и многое другое. Добро пожаловать на все эти мероприятия!» — призвал единоверцев муфтий.

«<...> исполнившие все повеления Господа и сунну нашего Пророка <...> в месяц Рамадан достигнут высшей награды в мире вечном, очистятся от своих грехов и получат помощь во всех своих добрых делах в мире этом. Молю Всевышнего, чтобы Он позволил нам совершить все поклонения, которые мы вознамерились сделать, и принял их, вознаградив высшими благами рая как искренне верующих и терпеливых людей. Амин», — заключил Камиль хазрат Самигуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить все необходимые условия для проведения Рамадана. Священный для мусульман месяц в этом году начнется вечером 10 марта и завершится 9 апреля.