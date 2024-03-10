Минниханов поздравил мусульман с началом Рамадана

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан в своем Telegram-канале.

«Изге Рамазан ае мөбарәк булсын! (в переводе с татарского —„Пусть будет благословен священный месяц Рамадан!“)» — написал Раис РТ.

Рустам Минниханов также выложил посвященный Рамадану видеоролик, в котором отмечается, что это «месяц милосердия, месяц поклонения, месяц Корана, месяц благословения».

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к жителям республики в преддверии наступления священного для мусульман месяца Рамадан.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.