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Минниханов поздравил мусульман с началом Рамадана
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан в своем Telegram-канале.
«Изге Рамазан ае мөбарәк булсын! (в переводе с татарского —„Пусть будет благословен священный месяц Рамадан!“)» — написал Раис РТ.
Рустам Минниханов также выложил посвященный Рамадану видеоролик, в котором отмечается, что это «месяц милосердия, месяц поклонения, месяц Корана, месяц благословения».
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к жителям республики в преддверии наступления священного для мусульман месяца Рамадан.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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