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Общество 10 марта 2024 17:55

Минниханов поздравил мусульман с началом Рамадана

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Минниханов поздравил мусульман с началом Рамадана
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан в своем Telegram-канале.

«Изге Рамазан ае мөбарәк булсын! (в переводе с татарского —„Пусть будет благословен священный месяц Рамадан!“)» — написал Раис РТ.

Рустам Минниханов также выложил посвященный Рамадану видеоролик, в котором отмечается, что это «месяц милосердия, месяц поклонения, месяц Корана, месяц благословения».

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к жителям республики в преддверии наступления священного для мусульман месяца Рамадан.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.

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#Религия #Татарский мир #Рустам Минниханов #рамадан
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