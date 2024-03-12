Муфтий Камиль Самигуллин: В месяц Рамазан соблюдающих пост больше, чем читающих намаз

Фото: © «Татар-информ», Салават Камалетдинов

В Казани в национальном комплексе «Туган авылым» состоялся вечер разговения - ифтар, в котором приняли участие представители духовенства, общественные деятели, депутаты, журналисты, консулы зарубежных стран. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, приветствуя участников ифтара, рассказал, что в Казани все больше мечетей организуют чтение Корана в священный месяц Рамадан.

«В Казани 81 мечеть, в прошлом году в 23 из них проходило чтение Корана. Вчера Коран читали в 36 мечетях. Таким образом, мы видим рост. Наш любимый Пророк говорит об этом священном месяце: «С наступлением месяца Рамадан открываются двери рая, закрываются двери ада, чертей приковывают цепями». Поэтому соблюдать пост в этот месяц легко. И вознаграждения в этот месяц больше - это милость Всевышнего», - сказал он.

Муфтий также отметил такое явление, когда мусульмане, пусть и не соблюдают пятикратный намаз, уразу в месяц Рамадан не пропускают.

«В месяц Рамазан соблюдающих пост больше, чем читающих намаз. Вчера были на таравих-намазе в мечети, мечеть была полной. Большинство в зале были молодые - очень радует. Всех приглашаем на ифтары в месяц Рамадан, список мечетей мы разместили на сайте Духовного управления мусульман Татарстана», - сказал Камиль Самигуллин.

Руководитель национально-туристического комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов в беседе с журналистами отметил собщестенное и социальное значение ифтаров.

«Традиция проведения ифтаров развивается, этот радует. По случаю Года семьи, мы хотим провести в «Туган авылым» детский ифтар. Также началась подготовка к республиканскому ифтару. В прошлом году были акции в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции, в этом году на Fashion-ифтаре мы хотим поднять тему Палестины», - анонсировал Радик Абдрахманов.

Заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов пожелал мусульманам терпения и доброты.

«Вступили в священный, красивый месяц. Я советую всем успеть сделать больше добрых дел. Я о себе не могу сказать, что соблюдаю пятикратный намаз и держу уразу. В этом месяце ты пробуешь себя поставить на место нуждающихся. Этот месяц каждого из нас делает добрее», - поделился Марат Ахметов.

Он также отметил важность победы над своими желаниями, воспитания силы воли, раскаяния в своих ошибках.

«Надо научиться подавлять свои физические и другие желания, выполнять требования по канонам ислама. Поэтому в первую очередь желаю терпения. Желаю нам всем оставаться милосердными и добрыми», - сказал Марат Ахметов.

Имам-хатыб мечети «Туган авылым» Нурулла хазрат Зиннатуллин отметил, что месяц Рамазан - это время, когда становишься ближе к Аллаху, забываешь мелочи жизни.

«Поэтому мы встречаем этот месяц в большой радостью, месяц Рамадан для нас как праздник. Одно из главных требований к мусульманину в месяц Рамадан - это соблюдение поста. Уразу мы должны держать без высокомерия, ради довольства Всевышнего», - пояснил хазрат.

Предприниматель Алмаз Зиятдинов добавил, что в месяц Рамадан мы вместе собираемся, устраиваем ифтары для друзей, родных, накрываем вкусные столы.

«Рамадан - месяц праздника для нашей семьи. У нас в семье традиция - на таравих-намаз мы идем вместе, в течение месяца Рамадан стараемся читать таравих в разных мечетях Казани. Мы сами с детства с родителями читали намаз, а теперь своим детям прививаем эти традиции», - рассказал Хайдар Камалетдинов, который пришел на ифтар вместе с семьей.

На вечере разговения перед участниками с нашидами выступили заслуженные артисты Татарстана Марсель Вагизов, Марат Галимов, Ильяс Халиков и другие.

Зиля Мубаракшина