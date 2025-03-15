Равиль Ахметшин пообщался с ранеными, проходящими лечение в Военно-медицинской академии

Фото: пресс-служба Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова

Вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин навестил раненных в ходе специальной военной операции военнослужащих, которые проходят лечение и восстановление в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Наряду с полпредом Татарстана в РФ с бойцами пообщались мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, депутат Государственной Думы России от РТ Руслан Гаджиев, учредитель компании «Барсмед» Рустем Гатауллин, ведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов и другие.

Представители Татарстана поблагодарили военнослужащих за службу, пожелали бодрости духа и скорейшего выздоровления, а также передали гостинцы.

Отдельно участники делегации встретились с земляками из Бугульмы, Набережных Челнов, Агрызского района. Некоторые из этих военных получили тяжелые травмы и ранения, но они не теряют мужества, воли и оптимизма, заметили в полпредстве.

Равиль Ахметшин пожелал раненым выдержки и скорейшего выздоровления. «Вам тяжело, но я искренне желаю вам терпения. Вас очень ждут дома ваши родные и близкие», – заверил он.

«Одно дело – рассказывать о вас по телевизору, и совсем другое – видеть вас вот так близко. В этот момент хочется каждому подойти и пожать руку, пожелать колоссального здоровья, чтобы побыстрее вас поставили на ноги. И чтобы в мирной жизни вы тоже нашли себе достойное применение. Спасибо вам, честь вам и слава!» – добавил Максим Шарафутдинов.

В одной из палат ведущий спел песню под гитару, а затем подарил ее бойцу Сергею, мечтающему научиться играть на этом инструменте.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова готовит в год 600 офицеров – военных врачей. Клиническая база академии – это универсальный лечебно-диагностический комплекс, где на высокопрофессиональном уровне оказывается всесторонняя медицинская помощь. В настоящее время здесь проходят лечение несколько тысяч раненых участников спецоперации.

Раис Татарстана Рустам Минниханов 3 марта рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на тот момент на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.