Делегация Татарстана возложила цветы к мемориалу военным медикам в Петербурге

Фото: пресс-служба Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова

Делегация Татарстана во главе с вице-премьером РТ – полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным побывала в Санкт-Петербурге. В ходе посещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова татарстанцы возложили к мемориалу «Военным медикам, павшим в войнах» корзину цветов от имени Раиса РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба полпредства.

Помимо Равиля Ахметшина, в состав делегации входили мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Руслан Гаджиев, предприниматели-меценаты Рустем Гатауллин (компания «Барсмед») и Рафаэль Фаизов.

В церемонии возложения цветов также приняли участие начальник ВМА имени Кирова, генерал-лейтенант медицинской службы, академик РАН Евгений Крюков, временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев, постоянный представитель РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамиль Шаяхметов, председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев и многие другие.

Памятник установлен по инициативе Военно-медицинской академии. В ходе Великой Отечественной войны более 530 выпускников и сотрудников ВМА отдали свою жизнь в боях за Родину. На фронт тогда отправились почти две трети профессоров и преподавателей академии, причем в 1941 году в вузе было произведено два досрочных выпуска. Мемориал призван увековечить память не только тех врачей, которые были связаны с Военно-медицинской академией, но и всех медиков, спасавших жизни защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Целью поездки татарстанской делегации в Петербург было посещение Военно-медицинской академии имени Кирова, где представители РТ встретились с военнослужащими, проходящими там лечение, а также проведение концерта в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас в ВМА лечатся несколько тысяч раненых участников специальной военной операции.