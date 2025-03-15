Полпред РТ в РФ вручил медаль офицеру, тяжело раненному в ходе спецоперации

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин в ходе посещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге вручил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» младшему лейтенанту Айдару Сайфутдинову. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Указом Раиса РТ Рустама Минниханова уроженец Альметьевска за отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, удостоен награды.

Айдар Сайфутдинов – участник специальной военной операции. В прошлом, 2024 году он получил тяжелое ранение и лишился ног. Проходил лечение в Военно-медицинской академии, сейчас находится на реабилитации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что делегация Татарстана возложила цветы к мемориалу военным медикам в Петербурге.

Раис Татарстана Рустам Минниханов 3 марта рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на тот момент на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото и видео: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.