«Узнал о назначении на 2 часа раньше, чем вы»: Коробченко меняет бизнес на пост министра

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил сегодня исполняющего обязанности министра промышленности и торговли республики. Фигура стала неожиданной для многих: министерский портфель предложен бизнесмену от автопрома Олегу Коробченко. Он известен нестандартным видением и неординарными предложениями. Подробнее – в материале «Татар-информа».

Кандидатуру нового министра сегодня представил Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин

Фото: tatarstan.ru

От слесаря до депутата

Кандидатуру нового министра сегодня представил Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Указ о назначении Олега Коробченко исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ ранее подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов. От приставки «и.о.» кандидат, вероятно, избавится на ближайшей сессии Госсовета РТ после утверждения его на эту должность парламентом.

Корреспондент «Татар-информа» дозвонился до Коробченко, но он оказался не готов комментировать свое назначение. «Я прямо сейчас не могу ничего сказать. Не знаю сам, потому что я узнал о назначении на два часа раньше, чем вы», – сказал он.

Коробченко родился в 1977 году в Белоруссии. Отец – строитель, мама – воспитатель детского сада. В Набережные Челны семья переехала в 1990 году. Окончил 25-ю школу, поступил в институт, одновременно трудился слесарем. После вуза начал работать по специальности в компании «РемСервис», где за несколько лет прошел путь от бухгалтера до коммерческого директора.

В 2004 году Коробченко создал и до настоящего времени возглавлял автопромышленный холдинг «Кориб». Это официальный дилер КАМАЗа. Компания в основном занимается ремонтом и сервисным обслуживанием, продажей и утилизацией грузовой техники. В группу входит единственный в России завод по утилизации грузовых автомобилей всех марок. Группа также запустила в 2017 году в ОЭЗ «Алабуга» собственный аккумуляторный завод.

В 2004 году Коробченко создал и до настоящего времени возглавлял автопромышленный холдинг «Кориб» Фото: mert.tatarstan.ru

Коробченко дважды избирался в горсовет Набережных Челнов, с 2019 года занимал депутатское кресло в Госсовете республики. Также с 2019 года возглавляет отделение партии «Роста» в Татарстане.

«Олег Коробченко – глава большой и дружной семьи, в которой растут пятеро детей. Увлекается лыжным спортом, хоккеем, футболом и рыбалкой», – говорится в биографии на сайте партии.

«Есть еще огромное количество вопросов, которые нужно решать»

Коробченко в последнее время активно наводил мосты в Москве, пробивал в московских кабинетах различные решения по проблемам автопрома и бизнеса в целом. Став лидером «Партии Роста» в Татарстане, он стал близок к Борису Титову, председателю партии, бизнес-омбудсмену РФ.

На прошлой неделе Коробченко принял участие в совещании у Премьер-министра России Михаила Мишустина. Еще будучи представителем бизнеса, обсуждал с сотрудниками федеральных органов власти наиболее актуальную тему для промышленности – импортозамещение.

На прошлой неделе Коробченко принял участие в совещании у Премьер-министра России Михаила Мишустина Фото: government.ru

«Правительство предпринимает серьезные шаги для улучшения условий ведения бизнеса. Но есть еще огромное количество вопросов, которые нужно решать. Сегодня в кулуарах заседания с замминистра промышленности и замминистра экономического развития России обсудили замещение критического импорта. Есть отечественные аналоги импортных товаров, но есть товары, которые нужно замещать, однако их производство из-за высокой себестоимости, низкой рентабельности зачастую невыгодно предпринимателям. При этом без данной продукции не полетят самолеты, не поедут автомобили, поезда и суда», – прокомментировал тогда Коробченко.

По его словам, отечественное производство таких товаров критически важно для России. «Поддержка подобных проектов очень нужна. Время показало, что дружественные страны могут перестать быть таковыми. Поэтому надеемся, что Правительство рассмотрит вопросы, связанные с запуском производств, которые обеспечат России технологическую независимость», – отметил он.

Именно этим теперь и предстоит заниматься в новой должности самому Коробченко – оказывать поддержку промышленности.

Неожиданное решение

Казалось бы, в таком промышленно развитом регионе, как Татарстан, проблем с кадрами в сфере экономики нет. Но кресло министра промышленности пустовало две недели, несмотря на широкую «скамейку запасных». Эксперты обсуждали возможность назначения очевидных кандидатов, к примеру, главы Альметьевского района. Но решение стало неожиданным.

Возглавлявший более 6 лет Минпромторг Татарстана Альберт Каримов 16 мая распоряжением главы Правительства РФ занял должность замминистра промышленности и торговли России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что возглавлявший более 6 лет Минпромторг Татарстана Альберт Каримов 16 мая распоряжением главы Правительства РФ занял должность замминистра промышленности и торговли России. Он будет курировать автомобильную промышленность. То есть можно говорить о заведомой поддержке нового министра РТ по линии машиностроения на федеральном уровне.

В Татарстане ­один из самых высоких уровней развития промышленности в стране. В прошлом году объем промышленного производства вырос на 8,5% и впервые превысил 4 трлн рублей. В первом квартале объем промышленного производства в Татарстане составил 1,3 трлн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13%.

Известно, что многие отрасли промышленности в Татарстане курируются руководством республики напрямую. К примеру, деятельность компаний из нефтяной или нефтехимической сферы.

Однако Минпромторг РТ играет значительную роль в лоббировании интересов на федеральном уровне. Так, в прошлом году татарстанские предприятия по линии Минпромторга России получили поддержку более чем на 50 млрд рублей. Также ведомство ведет большую работу по изменению нормативно-правовой базы для развития предприятий и инфраструктуры в Татарстане. В числе последних – изменение порядка компенсации регионам средств на строительство промпарков, расширение видов деятельности особых экономических зон за счет выпуска подакцизных товаров и так далее.

«Мы уже вышли из рыночной экономики»

Олег Коробченко известен своим неординарными предложениями. К примеру, он выступал от имени машиностроителей на встрече Президента Татарстана с предпринимателями в конце марта, когда уже были развернуты широкие санкции против России. Он отмечал, что перед машиностроением открылись огромные перспективы. Коробченко предложил схему работы предприятий под государственный заказ с расчетом на три года. По сути, он выступил за возвращение к плановой экономике.

На встрече Президента Татарстана с предпринимателями Коробченко предложил схему работы предприятий под государственный заказ с расчетом на три года Фото: president.tatarstan.ru

«Да, говорят: регулирование государством неправильно. Но мы уже вышли из рыночной экономики две недели назад, когда нам объявили такое количество санкций. Тут без регулировки государства у нас сложно будет что-то получаться», – подчеркивал Коробченко.

В конце апреля он дал интервью «Татар-информу», в котором озвучил свою позицию по санкциям. «Сейчас экстремальная ситуация, наступают трудные времена. Но тяжелые времена рождают сильных людей. (…) Рассусоливание о том, что «может, сделаем, может, не сделаем, может, в Китае купим» – не прокатит. Сейчас нужно собрать всю волю. Будет тяжело, но сегодня есть возможность выстроить всю российскую экономику, наладить все свои производства, и у нас всё получится. Вот именно сейчас», – заявлял он.

В интервью нашему агентству Коробченко поделился и своим видением новых партнеров. «Сложностей с поиском новых поставщиков не возникнет. Но на это ставку делать нельзя ни в коем случае! Нам необходимо жесткое импортозамещение. Может быть, какое-то время поездить на старых машинах, но нам нужно это перетерпеть, и у нас все будет», – считает он.

О господдержке Коробченко говорил так. «Нужны дешевые деньги. Государству важно определить направления и под них дать дешевые возвратные деньги или даже бесплатно их дать на создание заводов для производства недостающих комплектующих под заказ».

Еще Коробченко обозначил задачи госорганов на период санкций: «Есть еще много барьеров: чтобы что-то произвести, нужно пройти лицензирование, бюрократическую волокиту, получить разрешения. Надо сейчас на этот период всё убрать. Полностью всё убрать и принять манифест: никаких санкций после этого периода».

Олег Коробченко: «Сложностей с поиском новых поставщиков не возникнет. Но на это ставку делать нельзя ни в коем случае! Нам необходимо жесткое импортозамещение» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сможет ли человек из бизнеса преодолеть бюрократические барьеры – покажет время.

На прошлой неделе, будучи в числе предпринимателей, Коробченко снялся в видеоролике ко Дню российского предпринимательства.

«Мы с вами пережили много кризисов, сейчас нам объявили экономическую войну. Но на каждую силу всегда найдется своя сила. Каждый кризис для предпринимателей – это новые возможности. А это значит, что мы будем создавать новые рабочие места, строить новые заводы, выпускать отечественные товары. (…) Трудные времена рождают сильных людей и делают сильной страну!» – озвучил свою позицию Коробченко.

«Человек с предпринимательской инициативой сможет внести что-то новое»

Для председателя правления Машиностроительного кластера РТ Сергея Майорова назначение Олега Коробченко – фактически его соратника – на должность исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Татарстана было неожиданной новостью.

«Я считаю, что его кандидатура великолепная. Она достойная во всех отношениях. Надо понимать, что Олег Коробченко – опытный бизнесмен, который имеет крупнейший в России авторемонтный завод, у него крупный завод по производству аккумуляторов в России. Также он умеет получать федеральную поддержку по субсидированию и льготному финансированию. Я думаю, что он один из чемпионов в Татарстане по привлечению федеральной поддержки», – сказал Майоров.

Сергей Майоров: «Я думаю, что многие могли бы работать министром промышленности и торговли Татарстана, но у Президента есть уникальный дар – выбирать лучших» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он добавил, что Олег Коробченко отлично разбирается в работе законодательных органов власти, так как он несколько раз избирался депутатом различных уровней.

«Сейчас он действующий депутат Госсовета РТ, много лет является помощником депутата Госдумы Олега Морозова. Он возглавляет отделение партии «Роста» в Татарстане, иными словами, он ориентируется и в политических вопросах», – отметил председатель Машиностроительного кластера РТ.

Он также подчеркнул, что у Коробченко выстроены отношения с множеством губернаторов России. Кроме того, он участвовал в разработке дорожной карты развития несырьевых секторов экономики России, был сопредседателем крупнейшего Машиностроительного кластера РФ, который объединил более 300 участников. А их суммарный годовой оборот достиг 700 млрд рублей.

«Учитывая, что Альберта Каримова назначили заместителем министра промышленности и торговли России, я думаю, что и здесь у нас будут великолепные коммуникации. Он знает всех руководителей структур, отвечающих за федеральные меры поддержки. Он со всеми находится на связи. Поэтому его ставки очень высокие. В решении Президента РТ сомневаться не стоит. Татарстан богат своими кадрами, я думаю, что многие могли бы работать министром промышленности и торговли Татарстана, но у Президента есть уникальный дар – выбирать лучших», – отметил он.

Он добавил, что «человек с предпринимательской инициативой сможет внести что-то новое». «Олегу Коробченко дается хороший старт, потому что в Министерстве промышленности и торговли РТ ему осталась хорошо организованная структура», – заключил Майоров.

«Время от времени рождаются люди, которым небезразлично развитие региона»

Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев сказал, что к новости о назначении Олега Коробченко и.о. министра относится «сверхположительно».

Тимур Шагивалеев: «Олег Владимирович из тех людей, кому небезразлично: будет ли Татарстан промышленно развитой республикой или нет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Олег Владимирович из тех людей, кому небезразлично, будет ли Татарстан промышленно развитой республикой или нет. Он действительно болеет за дело развития промышленности. Во-вторых, он понимает, как работают программы госфинансирования, и знает их слабые места. Мы очень надеемся, что он сможет усилить поддержку тех промышленных проектов, которые есть в Татарстане», – сказал Шагивалеев, напомнив, что Коробченко руководит компанией – резидентом ОЭЗ «Алабуга».

Он считает, что назначение Коробченко было ожидаемым. «Хотя скамейка запасных у Президента Татарстана серьезная, но этот кандидат, на мой взгляд, является оптимальным с точки зрения желания развивать республику. Время от времени рождаются люди, которым небезразлично развитие региона, он один из них. Убежден, что данное назначение – оптимальное решение. С точки зрения развития промышленности в Татарстане это логичное решение», – заключил Шагивалеев.

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин так же сказал, что назначение Коробченко не было для него шоком.

«Я знаю Олега Владимировича очень давно. Он начинал превращать старые “КАМАЗы” в новые. Эта тема была очень актуальна. Они хорошо ремонтировались и делали хорошую оснастку. Я считаю, что на этом он собрал хорошую команду. И умеет это делать», – подчеркнул Яруллин.

Сейчас аккумуляторный завод группы в «Алабуге» из-за санкций оказался в выигрышной позиции – они пользуются спросом.

Рафинат Яруллин: «Как промышленник он сам все построил. Он достойный, молодой и сильный, хороший, коммуникабельный, и у него хороший, пытливый ум» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Он все новые технологии, которые есть сейчас, искал по всему миру, в том числе обращаясь к отечественной науке. Он работал глубоко и ответственно. Как промышленник он сам все построил. Он достойный, молодой и сильный, хороший, коммуникабельный, и у него хороший, пытливый ум», – отметил глава холдинга.

Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев тоже сказал, что в назначении Олега Коробченко для него не было ничего неожиданного.

«Это ожидаемо. Это было одним из моих предложений, которые я предлагал принять. В нем сочетается депутат, бизнесмен, который ведет свой бизнес и развивает его неплохо. У него устойчивая психика и коммуникабельность. У него широкий кругозор. Он создал свой бизнес и умеет работать. Я на сто процентов поддерживаю решение Президента Татарстана. Конечно, у него будут трудности, но сейчас они есть у всех. Он занимает должность в такое время, когда вызовов больше, чем ответов. В текущее время иначе надо выстраивать взаимодействие с федеральными органами. У него всё получится», – уверен Агеев.