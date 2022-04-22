Олег Коробченко: «Ситуация сложилась так, что у нас не будет главного – конкурентов»
Насколько быстро можно заместить импортные компоненты в машиностроении, что для этого нужно и в какой поддержке нуждаются предприниматели, рассказал «Татар-информу» депутат Госсовета РТ, учредитель компании «Кориб» Олег Коробченко.
О западных санкциях
- Нам сегодня нужно решить несколько задач. Самая главная – победное завершение российской спецоперации на Украине.
- Параллельно нужно решить вопросы продовольственной безопасности, обеспечить страну товарами первой необходимости, медицинскими инструментами и изделиями, лекарствами. Все остальное мы вытерпим.
- Необходимо полностью обеспечить себя транспортом, в том числе авиацией, морскими и речными судами. Может быть, у нас нет каких-то турбин для кораблей или двигателей для самолетов, но, я думаю, все эти вопросы мы закроем.
- Сейчас экстремальная ситуация, наступают трудные времена. Но тяжелые времена рождают сильных людей.
- Рассусоливание: «Может сделаем, может не сделаем, может в Китае купим» – не прокатит. Сейчас нужно собрать всю волю. Будет тяжело, но сегодня есть возможность выстроить всю российскую экономику, наладить все свои производства, и у нас все получится. Вот именно сейчас.
О новых поставщиках
- Я думаю, в течение года мы найдем выходы на Китай, на арабский мир. Да на ту же Америку: они уже сами заходят. У меня есть информация от наших медиков, что приходят оптовые поставщики западной продукции и спрашивают: «Что вам нужно? Мы вам все поставим!»
- Сложностей с поиском новых поставщиков не возникнет. Но на это ставку дклать нельзя ни в коем случае! Нам необходимо жесткое импортозамещение. Может быть, какое-то время поездить на старых машинах, но нам нужно это перетерпеть, и у нас все будет.
- Да, есть китайские производители – поставщики. Они могут нам поставлять компоненты. Но это ненадолго. Это приведет к тому, что мы потом будем зависеть от Китая. Ни в коем случае нам нельзя перекладывать яйца из одной ненужной корзины в другую ненужную.
- Искать поставщиков на новых рынках, чтобы закрывать текущие потребности, чтобы заводы не останавливались, и создавать свои производства нужно параллельно.
Об импортозамещении
- В грузовом автопроме, с которым я связан, у нас проблем не будет. В следующем году КАМАЗ планирует начать выпуск машин серии К5 из полностью отечественных компонентов. Это хорошо. Но даже если мы его и не запустим в производство, у нас есть автомобили К3. Они выполняют свои задачи – перевозят груз из точки А в точку Б. Эти машины мы можем делать 100% сами. Они надежные, как автомат Калашникова.
- У КАМАЗа совместные предприятия с американской Cummins по выпуску двигателей и немецкой ZF – коробок передач. Что будет с этими заводами? Они начнут выпускать те комплектующие, которые у нас не производились, и будут собирать свои агрегаты.
О господдержке
- Сейчас государство должно определить, что необходимо, чтобы производители не распылялись. Нам нужен госзаказ, чтобы решить срочные вопросы для государства.
- Нужны дешевые деньги. Государству важно определить направления и под них дать дешевые возвратные деньги или даже бесплатно их дать на создание заводов для производства недостающих комплектующих под заказ. В Минпромторге есть информация о том, что в стране не производится. Вот это и есть отправная точка. В отраслевом департаменте по малой энергетике, куда входит наш аккумуляторный завод, уже собрали информацию об импортных составляющих в наших батареях. Они попросили сделать проект на те две позиции, которых не хватает. Мы сделали, подали им. Министерство выходит на завод с предложением делать детали для всей отрасли. Завод берет и делает. Приходит на другой завод – аналогично: «Вы будете делать шурупы, вы – болты, а вы – гайки». Дают госзаказ, дают госфинансирование и дают обязательства.
- Есть еще много барьеров: чтобы что-то произвести, нужно пройти лицензирование, бюрократическую волокиту, получить разрешения. Надо сейчас на этот период все убрать. Полностью все убрать и принять манифест: никаких санкций после этого периода.
О конкуренции
- У нас в стране ситуация дошла до такой степени, что нам выгоднее покупать за рубежом, в Китае, нам не выгодно производить у себя ничего. При этом у нас есть много наработок. И за 5 лет, может быть, за 10, можем попытаться практически полностью заместить импорт.
- Сегодня ситуация сложилась так, что у нас не будет главного – конкурентов. Рынок очищен. Мы сейчас будем создавать, создавать, создавать. Может быть, у нас будет не совсем высокое качество, но мы откроем свои производства, отраслевые институты, постепенно все это сделаем.
- Потом, когда откроются рынки, мы должны поддерживать своих производителей. Однозначно. Это то, чем не занималась до этого наша экономика.
О защите отечественных производителей
- В работе с крупными заводами есть такая проблема: детали поступают импортные, а рядом с ними примерно такой же аналог делает местный производитель, но все это время его держали в тени, не давали развития.
- У нас импортные аккумуляторы завозились по верхней ценовой планке. Они снимали всю маржу. А мы производили суперэкономы, экономы и на этом ничего не зарабатывали. И мы просто выживали. Еще бы год-два, и постепенно-постепенно все отрасли бы загнулись. И мы бы остались сырьевой страной, которая продает и поставляет нефть и газ.
- В Казахстане есть один производитель аккумуляторов, и для него полностью закрыли рынок страны: и вывоз сырья, и импорт. Они развиваются семимильными шагами. Организовали добычу свинца и экспорт товаров. Каждый год прирастали на 1 млн аккумуляторов в год. Они больше платят налогов – сами для себя вырастили золотую курицу. А у нас в стране этого не делают. Не хотят: мы должны быть со всеми в рынке. Но мы себя не разовьем никогда, если мы не будем давать заказы нашим производителям.
- Сейчас у отечественных производителей аккумуляторов большой потенциал. Они готовы будут закрыть всю потребность рынка. Они станут производить и маржинальные товары, и эконом-вариант, который сейчас производят. Начнут зарабатывать, реинвестировать, но есть потребность в каком-то институте или, может быть, в каком-то мозговом центре. Мы сейчас собрали ассоциацию из 10 аккумуляторных заводов. Они готовы будут вкладываться и в создание, и в развитие этих мозговых центров или начнут работать с существующими институтами.
О Набережных Челнах
- Челны уже давно не моногород. У нас на сегодня формирование бюджета происходит так: 35% – это КАМАЗ, 35% – малое и среднее предпринимательство, оставшиеся 30% – другой крупный бизнес.
- В городе сложился идеальный для инвесторов инвестиционный климат. У нас есть площади для производств, хорошие дороги, есть люди и есть руководство, которое заинтересовано в строительстве и развитии.
- Что касается кадров – нужно заманивать и переманивать из других регионов, создавать условия для переезда, как в 60-е годы, когда строили КАМАЗ: создавали условия, собирали, пылесосили со всей страны людей. Сейчас нужно примерно то же самое.
- Если мы создадим условия для переезда людей, начнем расширять город, если он будет привлекательным не только для инвесторов, но и для жизни, то люди сами сюда приедут. Перспектива развития колоссальная. Люди будут жить в одном из лучших городов страны.