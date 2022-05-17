«В условиях санкций нужны нестандартные решения»: Альберту Каримову доверили автопром РФ

Возглавлявший более 6 лет Минпромторг Татарстана Альберт Каримов ушел на повышение – распоряжением главы Правительства РФ он занял должность замминистра промышленности и торговли России. Как развивалась промышленность Татарстана при Каримове и какие задачи придется решать ему в новой должности, выяснил «Татар-информ».

Альберт Каримов ушел на повышение – распоряжением главы Правительства РФ он занял должность замминистра промышленности и торговли России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каримов будет курировать автомобильную промышленность страны

Распоряжение о назначении Альберта Каримова заместителем министра промышленности и торговли России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 16 мая.

Одновременно вышел документ об освобождении от должности Александра Морозова, который в должности замглавы Минпромторга РФ с 2015 года курировал развитие автомобильной промышленности. «На новом месте работы Александр Николаевич Морозов займется реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении», – уточнило РИА «Новости».

Таким образом, полем деятельности для нового заместителя министра промышленности России будет развитие автопрома.

Полем деятельности для нового заместителя министра промышленности России будет развитие автопрома Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потенциального преемника в Татарстане пока не называют. Однако источники отмечают, что в Татарстане широкая скамейка запасных.

Креатура Равиля Муратова

Альберт Каримов родился в 1976 году в Казани. Его отец – Анвар Каримов также руководил отраслью: в период 1997-2001 годов он был генеральным директором Департамента промышленности – первым заместителем председателя Госкомимущества РТ, первым заместителем министра экономики и промышленности РТ.

Альберт Каримов выпускник Казанского финансово-экономического института, в 2000 году окончил аспирантуру того же вуза. А в 2009 году прошел программу МВА Оксфордского университета.

Трудовую деятельность Каримов начал в 1996 году руководителем группы вексельного обращения инвестиционной компании «ТДТ-Инвест», а с 1998 года возглавил эту компанию.

Каримов – креатура Равиля Муратова, длительное время занимавшего должность первого вице-премьера Татарстана Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Каримов – креатура Равиля Муратова, длительное время занимавшего должность первого вице-премьера Татарстана. Взлет карьеры Каримова на госслужбе начался в 2001 году, когда он стал помощником Муратова. Именно в этот период становилась система государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Татарстане, в частности было создано Агентство по развитию предпринимательства РТ.

Альберт Каримов также стоял у истоков создания системы инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса. Муратов был одним из создателей первого технопарка в Татарстане – «Идея». Именно туда с должности помощника и отправился Каримов – в 2004-2015 годах он занимал должность директора по экономике и финансам технопарка «Идея», в 2006-2010 годах возглавлял управляющую компанию «Идея Капитал». В этот период был создан второй инфраструктурный проект для малого бизнеса – на базе бывшего завода «Тасма» появился технополис «Химград». Каримов вышел на новые позиции: в 2010-2015 годах он возглавлял и наблюдательный совет компании «Идея Капитал», и совет директоров «Химграда».

Должность в Правительстве Татарстана в ранге заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов получил в декабре 2015 года.

Поддержка татарстанского промпроизводства на 50 млрд рублей в год

На последней коллегии Минпромторга РТ Альберт Каримов отчитался, что в прошлом году курируемая им отрасль показала наибольший рост – 8,5%. «Мы посмотрели статистику – начиная с 1992 года такого индекса промышленного производства в республике еще не было», – подчеркивал Каримов.

Всего предприятия и организации Татарстана отгрузили товары и выполнили услуги в 2021 году больше чем на 4 трлн рублей. «По предварительным данным переписи, население республики составляет около 4 млн человек, получается по одному миллиону на каждого жителя, включая пожилых и младенцев», – подытожил он.

При активном участии Каримова в Татарстане запускались новые проекты в промышленности. В частности, в прошлом году в Елабуге начал работать завод по производству премиальных автомобилей Aurus, один из которых находится в гараже Президента России Владимира Путина.

В прошлом году в Елабуге начал работать завод по производству премиальных автомобилей Aurus, один из которых находится в гараже Президента России Владимира Путина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В числе заслуг ведомства Каримова – лоббизм татарстанских интересов на федеральном уровне. К примеру, только в прошлом году татарстанские предприятия по линии Минпромторга России получили поддержку более чем на 50 млрд рублей.

Также ведомство вело большую работу по изменению нормативно-правовой базы для расширения предприятий. В числе последних – изменение постановления Правительства РФ №1119 о компенсации регионам средств на строительство инфраструктуры для промпарков. В этом году Госдума РФ одобрила законопроект о расширении перечня видов деятельности на территории особых экономических зон, что позволило выпускать подакцизные товары, в том числе жидкую сталь в «Алабуге».

Автозаводы иностранных брендов встали на пит-стоп

Что будет курировать Каримов? В прошлом году в России было произведено 1,5 млн автотранспортных средств (легковые автомобили, LCV и грузовики) – рост был на 10%. При этом на рынке наблюдался острый дефицит компонентов, в том числе электроники. А в этом году ситуация усугубилась в разы. Полупроводниковые детали попали под санкции, кроме того, нарушились логистические цепочки поставок и других автокомпонентов.

На сложности с поставками комплектующих наложилась проблема массового исхода иностранных производителей с российского рынка. В последние годы отрасль активно развивалась за счет проектов локализации иностранных производителей в России. Но с началом военной спецоперации на Украине автоконцерны решили оставить бизнес в нашей стране. Власти при этом предлагают иностранным брендам цивилизованные пути отхода.

Например, накануне российские активы группы Renault были переданы Российской Федерации и Правительству Москвы, в том числе 100% акций Renault Россия были переданы городу Москве и 67,69% акций «АвтоВАЗа» — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».

Накануне российские активы группы Renault были переданы Российской Федерации и Правительству Москвы Фото: Д. Гришкин. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Решение было принято для продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Важное условие – сделка предусматривает возможность обратного выкупа Renault своей доли в «АвтоВАЗе» в течение 6 лет.

В апреле приостановил производство на заводе в Калуге концерн Stellantis, где производились Peugeot и Citroën, прекратили производство автомобилей в России Volkswagen, BMW.

Очевидно, что Каримов фактически встал у руля автопрома в кризисный период. В том числе ему предстоит решать вопросы развития и поддержки отрасли, заниматься восстановлением логистических схем и договариваться с иностранными партнерами либо о возобновлении производства, либо о передаче активов России.

«Мы не могли быть не замечены со стороны России»

По мнению председателя правления Машиностроительного кластера РТ Сергея Майорова, назначение Альберта Каримова на должность заместителя министра промышленности и торговли России – высокая оценка со стороны федеральных властей.

«Это означает, что работа, которая проводилась в республике, была достойно оценена. Кандидатура Каримова позволит усилить руководство Министерства промышленности России. Талантливым людям нужно давать путевку в жизнь, здорово, что такие люди появляются в Минпроме страны», – отметил он.

Сергей Майоров: «Это означает, что работа, которая проводилась в республике, была достойно оценена» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Майоров добавил, что кандидатура Каримова была выбрана из-за того, что «промышленность Татарстана хорошо держала удар во время пандемии и сейчас, после 24 февраля, продолжает успешно развиваться». К примеру, в республике продолжают работу все промышленные предприятия. «Многие предприятия машиностроительного кластера Татарстана в марте в два раза увеличили товарооборот. Индекс промышленного производства у нас 112% по сравнению с прошлым годом. У нас везде идет рост. Мы не могли быть не замечены со стороны России, потому что в Татарстане видны серьезные успехи по промышленному производству», – сказал он.

По словам Майорова, тот опыт, который Альберт Каримов набрал в Татарстане, будет масштабирован на всю Россию. «В министерство пришел человек с хорошими знаниями. Я думаю, Российская Федерация от этого много выиграет. Но Татарстан в его лице приобрел хорошую поддержку для развития промышленности. Сегодня его полномочия расширяются. Мы надеемся, что он не будет забывать свою родную республику», – отметил он.

«В условиях санкций нужны нестандартные решения по изменению авторынка России»

Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев отметил, что кадровое назначение обоснованно. Он подчеркнул, что Президент Татарстана Рустем Минниханов серьезно относится к подготовке кадров на всех уровнях: растит профессионалов и ставит перед ними сложные задачи, дает проекты и возможность свободно достигать результатов. По его словам, одним из крупных проектов Альберта Каримова стала реконструкция технополиса «Химград». «За 15 лет Альберт Каримов смог превратить заброшенный завод в один из лучших промышленных комплексов с объемом выручки в десятки миллиардов рублей. Кроме того, он обладает огромным объемом знаний и прекрасными аналитическими способностями», – сказал он.

Тимур Шагивалеев: «За 15 лет Альберт Каримов смог превратить заброшенный завод в один из лучших промышленных комплексов с объемом выручки в десятки миллиардов рублей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он отметил, что Татарстану будет не хватать такого высококвалифицированного специалиста. «Но мы понимаем, что в условиях санкций нужны нестандартные, фактически революционные решения по изменению авторынка России. И то, что руководство страны обратило внимание на Альберта Анваровича, абсолютно обоснованно», – сказал Шагивалеев.