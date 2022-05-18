Расистский скандал в российском волейболе рассмотрит комиссия ВФВ

Завтра в 14:30 в Москве пройдет заседание дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). На нем будет рассмотрен расистский скандал в чемпионате России по волейболу.

Напомним, главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков во время финального матча за чемпионское звание против «Уралочки-НТМК» нелицеприятно высказался в отношении кубинской спортсменки Айламы Сесе. Он отвел в сторону свою подопечную, предполагая, что ушёл от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».

Позже сама Айлама Сесе отреагировала на инцидент, случившийся на матче против «Локомотива». «Меня совершенно не затрагивают слова, которые он высказал против меня. Это просто демонстрирует немногие ценности, которые у него есть, и отсутствие профессиональной этики», - заявила она о Воронкове.

Позже кубинская волейболистка покинула клуб «Уралочка».