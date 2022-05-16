Кубинская волейболистка «Уралочки» Сесе покинула команду после расистского скандала

Кубинская нападающая «Уралочки-НТМК» Аилама Сесе Монталво покинет команду из Екатеринбурга после расистского скандала с главным тренером калининградского «Локомотива» Андреем Воронковым. Об этом сообщает «РИА-Спорт» со ссылкой на слова директора «Уралочки-НТМК» Валентины Огиенко.

Напомним, во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников. Во время тайм-аута в третьем сете финального матча Воронков отвёл в сторону свою подопечную, предполагая, что ушёл от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».

Вероятно, речь шла о кубинской нападающей уральского клуба Аиламе Монталво. Телезрители, услышавшие это в прямом эфире, расценили высказывание не только как оскорбление соперниц, но и как проявление расизма.

Чуть позже кубинская волейболистка отреагировала на данный инцидент, заявив, что у нее нет с этим никаких проблем.

«Я не буду отвечать злом на зло и не позволяю себе опускаться до такого уровня. Я победила его в этом финале мысленно. Сегодня этим письмом я делаю это снова, потому что моё сердце больше, чем возвращать ненависть к тому, кто послал в мою сторону ненависть», – подчеркнула Сесе.

Стоит отметить, что «Локомотив» выиграл в финале у «Уралочки-НТМК» со счетом 3:2 и стал чемпионом России.