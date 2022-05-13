Расистский скандал в женской Суперлиге: тренер назвал темнокожую волейболистку обезьяной

Главный тренер калиниградского «Локомотива», Андрей Воронков, накануне ставший чемпионом России по волейболу, попал в центр скандала на расовой почве. Во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников.

Произошло это вовремя тайм-аута в третьем сете финального матча, когда телекамеры направили взор на наставника «Локомотива». В ответ на это Воронков отвёл в сторону свою подопечную, предполагая, что ушёл от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».

Вероятно, речь шла о кубинской нападающей уральского клуба Аиламе Монталво. Телезрители, услышавшие это в прямом эфире, расценили высказывание не только как оскорбление соперниц, но и как проявление расизма.

Генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко уже потребовала от Воронкова публичных извинений перед кубинской спортсменкой.

Стоит отметить, что «Локомотив» выиграл в финале у «Уралочки-НТМК» со счетом 3:2 и стал чемпионом России.