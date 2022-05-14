Кубинская волейболистка Сесе отреагировала на расистское оскорбление от тренера Воронкова

Кубинская волейболистка Айлама Сесе из клуба «Уралочка-НТМК» отреагировала на инцидент, случившийся на матче против «Локомотива».

Напомним, главный тренер калиниградского «Локомотива» Андрей Воронков во время финального матча за чемпионское звание против «Уралочки-НТМК» нелицеприятно высказался в отношении кубинской спортсменки. Он отвел в сторону свою подопечную, предполагая, что ушёл от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».

«У меня нет никаких проблем с этим. Мне нравится мой цвет, и я не стыжусь его. Ценю людей за их сердце и поступки, а не за цвет кожи или национальность. Меня совершенно не затрагивают слова, которые он высказал против меня. Это просто демонстрирует немногие ценности, которые у него есть, и отсутствие профессиональной этики.

Я не буду отвечать злом на зло и не позволяю себе опускаться до такого уровня. Я победила его в этом финале мысленно. Сегодня этим письмом я делаю это снова, потому что моё сердце больше, чем возвращать ненависть к тому, кто послал в мою сторону ненависть.

Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба за твердую позицию по этому вопросу, моих товарищей по команде и тренеров за поддержку, а также всех, кто поддержал меня», – написала кубинская волейболистка в одной из социальных сетей.