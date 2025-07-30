Расим Баксиков: «Сильный лидер набирает в свою команду сильных людей»

О том, как Татарстан вносит вклад в общую победу, как помогает жителям Донбасса и окружает особой заботой ветеранов СВО, участников боевых действий и их семьи, в интервью «Татар-информу» рассказал Герой России и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.





Расим Баксиков: «По проценту населения, которое находится на передовой, Татарстан опережает другие регионы. Я точно знаю, что именно жители нашей республики разбросаны по всему фронту»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По количеству жителей республики, которые находятся на передовой, Татарстан опережает другие регионы»

Татарстан сегодня вносит важный вклад в будущую Победу: передовые технологии, заводы оборонной промышленности и жители республики, которые ушли на фронт, – все это в совокупности делает Татарстан мощной машиной, которая оказывает важное влияние на обстановку на передовой. Об этом «Татар-информу» рассказал Герой Российской Федерации, Герой Донецкой Народной Республики и депутат Государственного Совета РТ седьмого созыва Расим Баксиков.

«Во-первых, у нас есть очень важные заводы, которые производят технику для фронта. Во-вторых, по проценту населения, которое находится на передовой, Татарстан опережает другие регионы. Я точно знаю, что именно жители нашей республики разбросаны по всему фронту. Это не считая тех трех батальонов, которые сформированы именно у нас, – “Алга”, “Тимер” и “Батыр”, – которые оказывают большое влияние на тактическую обстановку на фронте. Боевой дух наших бойцов держится на высоком уровне при непосредственном руководстве Татарстанского отделения Ассоциации ветеранов СВО и финансовом сопровождении Правительства республики», – рассказал Расим Баксиков.

«Герани», которые производят в «Алабуге» Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

«Наши “Герани” уже года три кошмарят украинцев»

Тактика ведения боя с внедрением новых технологий изменилась. Враг стал чаще применять беспилотники и другую военную технику, но и Россия не отстает в вопросе инноваций. Большую роль в этом играет и Татарстан, подчеркнул Расим Баксиков.

«Наши “Герани”, которые производят в “Алабуге”, уже года три кошмарят украинцев на всей военно-тактической глубине. Более того, они постоянно модифицируются, становятся устойчивее к средствам РЭБ. За этим можно даже следить в новостях. Не обязательно знать некоторые тонкости, чтобы понимать, что Татарстан, разрабатывая новые технологии, вносит огромную лепту в Победу. Есть некоторые новые разработки, которые уже входят в начинку этих самых “Гераней”. Они не для обычных FPV, они для тяжелых дронов. Я знаю один дрон, который на расстоянии в полтора метра выстреливает шаром плазмы», – поделился он.

«Мы предпринимаем максимум усилий, чтобы заинтересовать нынешнюю молодежь в получении военного образования, в освоении воинской учетной специальности» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казанское танковое училище планирует набрать в два раза больше курсантов

Большой вклад в ситуацию на фронте вносят и выпускники Казанского танкового училища, которое является единственным на всю страну, напомнил депутат.

«Последний выпуск, который состоялся в декабре, почти весь находится на линии боевого соприкосновения. Молодые офицеры успешно воюют в разных ипостасях. Образование им это позволяет. Мы – те, кто вернулся с СВО, постарались дать им как можно больше знаний. Это будущие офицеры, костяк Вооруженных Сил России. Казанское танковое дает им очень мощную базу. Именно офицеры обучают молодых – делятся своим опытом участия в боевых действиях и знаниями, которые они получили в училище», – рассказал Герой России.

В этом году в Казанское танковое училище планируют набрать почти в два раза больше курсантов, чем обычно, рассказал Расим Баксиков.

«Мы предпринимаем максимум усилий, чтобы заинтересовать нынешнюю молодежь в получении военного образования, в освоении воинской учетной специальности. Хотим, чтобы люди шли в Вооруженные Силы, – в этом есть необходимость. Нам постоянно из-за бугра машут шашкой, надо быть готовыми ко всему. Хотя современные родители не всегда готовы отдать своего ребенка учиться в этом направлении. Однако я уверен, что ответственные люди в нашей стране найдутся. В конце концов, в Казанское танковое училище едут поступать со всей страны. Со мной вместе, например, учился парень из Уссурийска. Поэтому нет сомнений, что курсантов мы наберем», – отметил он.

Расим Баксиков обратил внимание на то, что большинство жителей Татарстана, которые получили звание Героя России на СВО, – выпускники нашего танкового. Исключением были Дамир Гилемханов, который еще только мечтал поступить туда учиться, Владимир Козин и Иван Жарский.

«Наша республика регулярно отправляет гуманитарную помощь населению этих городов, которая там жизненно необходима» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши подшефные города постоянно подвергаются атакам ВСУ»

Расим Баксиков отметил заслуги Татарстана в поддержке городов Донбасса – Лисичанска и Рубежного. Это большой вклад в установление мира на новых территориях.

«У нас есть подшефные города, как и у всех регионов. Но наша задача особенная – эти два города находятся на линии боевого соприкосновения, они постоянно подвергаются атакам ВСУ. Наша республика регулярно отправляет гуманитарную помощь населению этих городов, которая там жизненно необходима. От республики туда регулярно приезжают участники молодежного движения партии “Единая Россия” “Молодая гвардия”, они вносят большой вклад в поддержку этих городов», – добавил он.

Пока жители Татарстана, подписавшие контракт или ушедшие на фронт по мобилизации, отважно стоят на защите Родины, их семьи находятся под опекой республики, обратил внимание депутат.

«Семьи военнослужащих в Татарстане находятся под особой правовой защитой. Это все закреплено законодательно. Последний законопроект мы вносили еще зимой, он связан с поддержкой семей военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения. Мы попытались обобщить все меры поддержки, которые оказываются в разных районах Татарстана, и привести их к общему знаменателю. Потому что где-то финансирование выделяется на три меры поддержки, где-то – на четыре. Все зависит от средств, которыми обладает район. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы средства на это выделялись из бюджета республики, чтобы разгрузить районы. Наша цель в том, чтобы в каждом районе меры были равными», – рассказал Герой России.

Меры поддержки для участников, ветеранов СВО и их семей в Татарстане многообразны: социальные, медицинские, юридические Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Тому, кто гребет, некогда раскачивать лодку»

Меры поддержки для участников, ветеранов СВО и их семей в Татарстане многообразны: социальные, медицинские, юридические, напомнил Расим Баксиков.

«Большая работа Администрацией Раиса и самим Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым проводится и по трудоустройству тех, кто вернулся с фронта. Здесь в первую очередь большую роль играет фонд “Защитники Отечества”, которым руководит Гузель Удачина. Многие предприятия Татарстана ориентированы на трудоустройство ветеранов спецоперации, чтобы принимать на работу тех, кто имеет парную ампутацию конечностей. Это очень важно для них: в первую очередь они не будут чувствовать себя брошенными. Если ты у дела, чувствуешь, что ты нужен, то негативных мыслей не появляется. Есть поговорка: “Тому, кто гребет, некогда раскачивать лодку”», – отметил он.

Нельзя не обратить внимания на то, что участники Великой Отечественной войны тоже находятся под особой охраной – именно забота о них легла в основу попечения над участниками СВО, добавил Герой России.

«У нас не так много осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Страна обязана помнить – мы обязаны им тем, что существуем. Специальная военная операция имеет отголоски той войны, которая стала одной из самых тяжелых трагедий XX века. Если бы СВО не началась, был бы повтор чего-то такого же страшного. СВО – это ход конем», – уверен Расим Баксиков.

Поддержали участников СВО с помощью программы «Батырлар. Герои Татарстана» Фото: rais.tatarstan.ru

«Люди, которые приняли участие в программе “Батырлар”, уже доказали свою верность Родине»

Поддержали участников СВО и с помощью программы «Батырлар. Герои Татарстана». Запустили ее при поддержке Раиса республики после успеха федеральной программы «Время героев». При этом наша республика стала первой из регионов, кто решился провести свое собственное обучение участников СВО.

«Опыт, который получают в Вооруженных Силах при управлении подразделениями в экстремальных ситуациях, умение быстро ориентироваться в ситуации, не переходя в состояние паники, – нас мало что способно напугать, – все эти качества будут большим плюсом в управлении регионом. Ну и самое главное – люди, которые приняли участие в этой программе, уже доказали свою верность Родине. Это настоящие патриоты. Они станут по-настоящему ответственными служащими. Эти люди переходят из состояния военной службы в состояние гражданской, но они все равно служат. А офицеры к этому приучены с детства», – подчеркнул Расим Баксиков.

Направление мышления у военнослужащих исключительно в сторону стабильности и развития государства, добавил Баксиков.

«Я точно уверен, что на этих ребят можно положиться», – отметил депутат.

Расим Баксиков стал одним из первых в Татарстане участников СВО, кто круто изменил свою жизнь и стал представителем власти Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Госслужащие должны быть из тех, кто видел разные стороны жизни»

Вторая волна программы, по его убеждению, обязательно должна состояться.

«Нужно максимально восполнить гражданские должности людьми, которые доказали свою верность Родине. Мы должны взять от этой ситуации все возможное, взять на работу толковых ребят и дать им необходимое образование. Поэтому, я считаю, программа не должна ограничиться одним набором. Республика должна стремиться к тому, чтобы как можно больше ребят в рядах гражданских госслужащих были из тех, кто видел разные стороны жизни», – рассказал он.

Расим Баксиков стал одним из первых в Татарстане участников СВО, кто круто изменил свою жизнь и стал представителем власти. Вместе с Иваном Жарским. Получив статус депутата, он не собирается останавливаться – в этом году он прошел отбор на участие в программе «Время героев».

«Сейчас я учусь в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. Помимо этого, благодаря программе “Время героев”, в которую я вошел, через два года получу диплом Высшей школы государственного управления», – говорит он.

«Нас накачивали информацией с девяти утра до восьми вечера. Организаторы рассчитали все так, чтобы мы всю эту информацию могли освоить» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нас накачивали информацией с девяти утра до восьми вечера»

Первая волна программы «Время героев» дала свои результаты еще в процессе обучения. Участников назначали на весомые должности, с которыми они успешно справляются.

«Нас накачивали информацией с девяти утра до восьми вечера. Организаторы рассчитали все так, чтобы мы всю эту информацию могли освоить: в первой половине дня все самое сложное, во второй – полегче. Так, первый модуль продлился месяц. Следующий – в ноябре», – рассказал Герой России.

Расим Баксиков уже строит планы на время после завершения обучения. Связаны они с воспитанием подрастающего поколения.

«Я вижу четкие проблемы, которые нужно решать», – отметил он.

«Сейчас идет одна из активных фаз программы «Наш двор». Только слепые в душе люди не видят, что мы живем все лучше, лучше и лучше» Фото: © «Татар-информ»

«Только слепые в душе люди не видят, что мы живем все лучше, лучше и лучше»

Не только на фронтовых проблемах сосредоточен Расим Баксиков. Социальные программы, образование, медицина и прочее тоже в его компетенции.

«На данный момент в Татарстане реализуются 34 региональные программы. Основываются они и на федеральных программах, которых семь. Сохранение, изучение и развитие национальных языков Республики Татарстан, сохранение национальной идентичности и так далее. Самые главные – это развитие здравоохранения, образования и науки, соцподдержка граждан, обеспечение качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами. Сейчас идет одна из активных фаз программы “Наш двор”. Только слепые в душе люди не видят, что мы живем все лучше, лучше и лучше», – говорит он.

«Самый главный ресурс для нашего государства – это люди. Если не будет людей, зачем тогда все это. Поэтому сохранение жизни и здоровья людей – одна из самых главных программ в России и в Татарстане» Фото: © «Татар-информ»

«Программы “Время героев” и “Батырлар” – один из показателей того, что у нас сильные лидеры»

Задача народа нашей республики и всего государства в целом – поддерживать наших лидеров, которые собрали сильную команду, которые постоянно следят за тем, чтобы в этой команде были действительно сильные и ответственные люди, подчеркнул Герой России.

«Кстати, программы “Время героев” и “Батырлар” – один из показателей того, что у нас сильные лидеры. Сильный лидер выбирает в свою команду сильных людей, не боясь того, что они могут его затмить. Это один из законов лидерства. Законодательство у нас ориентируется исключительно на народ, на комфорт населения, на сохранение жизни и здоровья людей», – подчеркнул депутат.

К примеру, он напомнил, что недавно Государственный Совет РТ принял законопроект об ограничении продажи несовершеннолетним автомобильного бензина.

«Дети ездят на питбайках, квадроциклах, что оборачивается серьезными травмами, а порой и смертями. Я удивляюсь, насколько безответственно порой поступают дети. Конечно, они не очень понимают, где грань между жизнью и смертью. Объяснить это – задача родителей, но часто и сами родители дают своим чадам порулить и покататься. И в моем детстве подростки гоняли на байках. Мой одноклассник разбился, катаясь на мотоцикле. Нам сегодня нужно пытаться всеми силами это искоренить. Потому что самый главный ресурс для нас – это мы сами. Самый главный ресурс для нашего государства – это люди. Если не будет людей, зачем тогда все это. Поэтому сохранение жизни и здоровья людей – одна из самых главных программ в России и в Татарстане», – подытожил Расим Баксиков.