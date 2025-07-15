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СВО 15 июля 2025 12:25

«Наши дети – наше будущее»: ветеран СВО из РТ стал участником программы «Батырлар»

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Ветеран СВО Анвар Мухаметзянов стал участником республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана».

Мужчина получил тяжелое ранение при спасении сослуживцев – потерял ногу. После лечения он не пал духом и принял твердое решение – продолжать служить Родине в тылу. Анвар Мухаметзянов одним из первых подал заявку на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстан».

«Мы выросли на наставлениях своих дедов, ветеранов Великой Отечественной войны – они объясняли нам, что такое хорошо, что такое плохо. К сожалению, у подрастающего поколения практически нет такой возможности. Я думаю, пришло наше время заменить их. Наши дети – наше будущее. Поэтому мы должны сильнее углубиться в нравственное воспитание молодых людей. Программа позволит принести пользу обществу, народу и стране», – отмечает военнослужащий.

Подать заявку на участие в программе ветерану помогли в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества», где он находится на полном сопровождении.

Фото: t.me/tatarzadonbass

#Батырлар. Герои Татарстана #военнослужащие #ветераны СВО #Назад в мирную жизнь
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