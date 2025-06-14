Расим Баксиков: «Татар-информ» первыми взяли у меня интервью, когда я был еще на СВО

Депутат Госсовета РТ VII созыва, Герой России Расим Баксиков поздравил «Татар-информ» с 35-летием и рассказал, что читает новости агентства постоянно, что позволяет ему всегда быть в курсе событий.

«Впервые с "Татар-информом" я познакомился еще в 2017 году, когда уволился из армии. Я периодически читал материалы агентства и так знакомился с событиями, которые происходят в республике. Плотнее познакомился с изданием и с коллективом уже после того, как вернулся с СВО. В связи со своей деятельностью, я обязан быть в курсе событий и "Татар-информ" мне в этом помогает», – поделился он.

Герой России рассказал, что чаще всего читает новости о развитии районов республики, о прохождении весеннего и осеннего призывов в армию.

«"Татар-информ" стали первыми, кто взял у меня интервью, когда я еще находился в зоне СВО», – напомнил Герой России. Это, напомним, произошло вскоре после того, как стало известно о легендарном подвиге танкового экипажа, в составе которого был Расим Баксиков.

Видео, на котором экипаж танка во главе с Баксиковым уничтожает колонну вражеской техники, разлетелось по интернету летом 2023 года. Вскоре танкистам вручили Звезду Героя ДНР, а вслед за этим звание Герой России им присвоил Президент России Владимир Путин.

«Поздравляю агентство с 35-летием. 35 лет "Татар-информ" рассказывает об успехах Татарстана, о том, что происходит на сельскохозяйственных полях, на политической арене, в экономике и общественной жизни. Спасибо вам большое за вашу работу!», – передал Расим Баксиков.