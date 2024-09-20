Расим Баксиков будет работать в Госсовете РТ на постоянной основе

Депутатов для работы в парламенте на профессиональной постоянной основе избрали сегодня на первом заседании Государственного Совета РТ VII созыва. В их число вошли участники специальной военной операции Расим Баксиков и Эдуард Шарафиев.

«В Государственном Совете на профессиональной постоянной основе работают 23 депутата. В том числе по должности Председатель Госсовета РТ, его два заместителя, секретарь парламента и все председатели комитетов. Получается, 12 человек. Остальные 11 депутатов избираются на основании личных заявлений», — рассказал председатель оргкомитета представителей депутатов парламента седьмого созыва Алексей Созинов.

По его словам, в Государственный Совет на 11 вакантных мест поступили заявления от 16 депутатов, изъявивших желание профессионально работать в парламенте. Поэтому было организовано рейтинговое голосование.

В результате в состав депутатов для работы на профессиональной постоянной основе вошли Марат Галеев, Камиль Нугаев, Расим Баксиков, Ольга Воронова, Ринат Гайзатуллин, Камиль Гильманов, Мякзюм Салахов, Ирина Терентьева, Назип Хазипов, Эдуард Шарафиев и Хафиз Миргалимов.

Кроме того, избраны члены президиума Госсовета VII созыва. В его состав вошли 13 депутатов. Глава парламента Фарид Мухаметшин, его заместители Марат Ахметов и Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина входят в президиум по должности. Остальные девять кандидатур выдвинули фракции и оргкомитет представителей депутатов.

После голосования членами президиума стали Ркаил Зайдулла (Зайдуллин), Елена Кузьмичева, Александр Лившиц, Хафиз Миргалимов, Руслан Нигматулин, Алексей Созинов, Ирек Ханипов, Эдуард Шарафиев и Леонид Якунин.

Депутаты также единогласно выбрали на должность представителя Госсовета в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрата Зарипова.

Работа комиссии направлена на сохранение единого информационного пространства России. Ее представители должны способствовать реализации государственной политики в области развития телерадиовещания в стране.

Сегодня также состоялись заседания восьми парламентских комитетов. На них были избраны заместители председателей комитетов.