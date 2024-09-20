Фарид Мухаметшин избран председателем Госсовета РТ седьмого созыва

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Председателем Государственного Совета Татарстана седьмого созыва избран Фарид Мухаметшин. Решение было принято на первом заседании парламента нового созыва, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов – 85 человек.

«Фракции парламента КПРФ и “Единая Россия” вносят предложение рассмотреть кандидатуры Хафиза Миргалимова и Фарида Мухаметшина», – сказал председатель оргкомитета представителей депутатов Госсовета РТ седьмого созыва Алексей Созинов.

Других предложений по выдвижению кандидатур на заседании не поступило.

«Выражаю искреннюю признательность за то, что мою кандидатуру выдвинули вновь. Но это не только пожелание депутатов, это показали итоги выборов. Народ по-доброму оценил нашу работу, и партия “Единая Россия” победила с подавляющим большинством. Приятно, что в парламенте увеличилась численность и других политических партий», – отметил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что деятельность парламента должна быть открытой и гласной.

«Госсовет нового созыва – многопартийный, дискуссионный. Думаю, он будет решать свою главную задачу», – заявил депутат.

Глава парламента был избран тайным голосованием с использованием электронной системы.