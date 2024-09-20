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Фарид Мухаметшин избран председателем Госсовета РТ седьмого созыва
Председателем Государственного Совета Татарстана седьмого созыва избран Фарид Мухаметшин. Решение было принято на первом заседании парламента нового созыва, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов – 85 человек.
«Фракции парламента КПРФ и “Единая Россия” вносят предложение рассмотреть кандидатуры Хафиза Миргалимова и Фарида Мухаметшина», – сказал председатель оргкомитета представителей депутатов Госсовета РТ седьмого созыва Алексей Созинов.
Других предложений по выдвижению кандидатур на заседании не поступило.
«Выражаю искреннюю признательность за то, что мою кандидатуру выдвинули вновь. Но это не только пожелание депутатов, это показали итоги выборов. Народ по-доброму оценил нашу работу, и партия “Единая Россия” победила с подавляющим большинством. Приятно, что в парламенте увеличилась численность и других политических партий», – отметил Мухаметшин.
Он подчеркнул, что деятельность парламента должна быть открытой и гласной.
«Госсовет нового созыва – многопартийный, дискуссионный. Думаю, он будет решать свою главную задачу», – заявил депутат.
Глава парламента был избран тайным голосованием с использованием электронной системы.
Родился 22 мая 1947 года в Альметьевске.
Окончил в 1972 году Альметьевский техникум газовой промышленности, в 1979 году – Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-механик», в 1986 году – Саратовскую высшую партшколу при ЦК КПСС.
Трудовую деятельность начал в 1963 году в Альметьевском газобензиновом заводе имени Ленинского комсомола.
В разные годы работал слесарем контрольно-измерительных приборов цеха автоматизации производства НПУ «Альметьевнефть», инструктором горкома ВЛКСМ, инструктором промышленно-транспортного отдела горкома КПСС, заместителем председателя исполкома Альметьевского горсовета, секретарем Альметьевского горкома КПСС, начальником Альметьевского управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления.
С 1988 по 1989 год был председателем исполкома Альметьевского горсовета. В 1989–1990 годы занимал должность министра торговли ТАССР. С 1990 по 1991 год – заместитель председателя совета министров ТАССР. В 1991 году стал председателем Верховного совета РТ. А в 1995 году назначен Премьер-министром Татарстана.
В 1998 году избран Председателем Государственного совета РТ, эту должность занимает по настоящее время.
C 2003 года – секретарь Татарстанского регионального отделения политической партии «Единая Россия». С 2007 года – председатель совета Ассамблеи народов Татарстана.
В 2004–2010 годах был председателем комитета по культуре и образованию Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей совета Европы – заместителем председателя объединенного Комитета по культуре и образованию Конгресса местных и региональных властей совета Европы. С 2011 по 2012 год – первый заместитель председателя независимой либерально-демократической группы Конгресса местных и региональных властей совета Европы.
Доктор политических наук. Обладатель премии «Российский национальный Олимп» в номинации «Спикер года».
Имеет ряд наград.
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