В Госсовете РТ седьмого созыва сформировано восемь комитетов

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В Государственном Совете РТ седьмого созыва сформировано восемь комитетов. Их количество и наименования остались прежними. Такое решение было принято сегодня на первом заседании парламента.

«В перерыве сессии прошли заседания парламентских комитетов, на которых были рассмотрены кандидатуры председателей», – проинформировал глава парламента Фарид Мухаметшин.

На должность председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению избрали Альберта Хабибуллина, по бюджету, налогам и финансам — Леонида Якунина, по жилищной политике и инфраструктурному развитию — Андрея Егорова, по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике — Азата Хамаева, по социальной политике — Светлану Захарову, по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — Айрата Зарипова. Большинством голосов все они сохранили свои посты в седьмом созыве.

И только в двух комитетах – новые руководители. Так, председателем комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству стал Рягат Хусаинов – экс-глава Лениногорского района. В шестом созыве этот комитет возглавлял теперь уже бывший депутат Лутфулла Шафигуллин.

А на должность председателя комитета по законности и правопорядку избран Александр Чубаров. В Госсовете предыдущего созыва он был зампредседателя этого комитета, а руководителем — Шакир Ягудин, пожелавший уйти на пенсию и не участвовать в парламентских выборах.

«Мы практически сохранили преемственность руководителей парламентских комитетов шестого созыва. Опытные люди, практику имеют. Думаю, им не надо терять время – полгода на то, чтобы вникать, изучать. С завтрашнего дня, а можно и сегодня, приступить к этой серьезной и ответственной работе», – отметил Мухаметшин.