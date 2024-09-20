Заместителями председателя Госсовета РТ стали Юрий Камалтынов и Марат Ахметов

Лилия Маврина, Юрий Камалтынов, Фарид Мухаметшин, Марат Ахметов

Фото: gossov.tatarstan.ru

Заместителями председателя Госсовета Татарстана седьмого созыва избраны Юрий Камалтынов и Марат Ахметов. Решение было принято на первом заседании парламента.

«Обе фракции представили три кандидатуры. “Единая Россия” предложила Юрия Камалтынова и Марата Ахметова, КПРФ – Хафиза Миргалимова. Я остановился на двух кандидатурах», – сказал Фарид Мухаметшин, который был избран председателем Госсовета седьмого созыва.

Кандидатуры Ахметова и Камалтынова были поддержаны депутатами единогласно.

Секретарем Госсовета РТ вновь избрана Лилия Маврина. За нее парламентарии тоже проголосовали единогласно.