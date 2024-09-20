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Заместителями председателя Госсовета РТ стали Юрий Камалтынов и Марат Ахметов
Заместителями председателя Госсовета Татарстана седьмого созыва избраны Юрий Камалтынов и Марат Ахметов. Решение было принято на первом заседании парламента.
«Обе фракции представили три кандидатуры. “Единая Россия” предложила Юрия Камалтынова и Марата Ахметова, КПРФ – Хафиза Миргалимова. Я остановился на двух кандидатурах», – сказал Фарид Мухаметшин, который был избран председателем Госсовета седьмого созыва.
Кандидатуры Ахметова и Камалтынова были поддержаны депутатами единогласно.
Секретарем Госсовета РТ вновь избрана Лилия Маврина. За нее парламентарии тоже проголосовали единогласно.
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