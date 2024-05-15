Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в тяжелом состоянии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение в городе Гандлова, получил несколько ранений и находится в опасном для жизни состоянии. Об этом говорится на странице главы правительства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской).

Согласно сообщению на странице премьера, его отправили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица в центральной части Словакии.

«Госпитализация в Братиславу заняла бы слишком долгое время, а Фицо была необходима срочная операция. "Все будет решено в ближайшие часы», – указано в сообщении.

Пару часов назад в Роберта Фицо выстрелил неизвестный после заседания кабмина. По данным словацких СМИ, выстрелы прозвучали после заседания правительства, когда премьер вышел к общественности.

Новостной портал dennikn.sk сообщил, что нападавший из города Левице, расположенного в западной части страны. Оружием, из которого велся огонь, он, как утверждается, владел на законных основаниях. Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что совершивший покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо задержан. Об этом сообщил телеканал Markíza.