Основное и резервное места посадки станции «Луна-25»

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Орбита российской станции «Луна-25» не позволяет сфотографировать посадочные модули американских космических кораблей «Аполлон», наличие которых подтверждает посещение человеком спутника Земли. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, передает РИА Новости.

«Можно было бы подобрать [орбиту], чтобы это (посадочные модули «Аполлонов» — прим. Т-и) сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе, это возможно», — пояснил исследователь.

Сторонники конспирологической теории «лунного заговора» уверены, что люди не высаживались на поверхности Луны. Они игнорируют факты, подтверждающие совершение пилотируемых экспедиций на естественный спутник Земли.

«Луна-25», первая с 1976 года отечественная автоматическая станция для изучения Луны, стартовала 11 августа. Татарстанские ученые создали систему навигации на поверхности спутника Земли для этой миссии. Станция должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны.

Накануне Роскосмос сообщил о нештатной ситуации на борту «Луны-25»: она не смогла перейти на предпосадочную орбиту. Специалисты проводят анализ ситуации.