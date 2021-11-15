Рамиль Муллин: В Нижнекамске количество заболевших Covid-19 пошло на спад

Ситуация по новой коронавиурсной инфекции в Нижнекамске находится в стадии стабилизации, количество заболевших пошло на спад. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Мы имеем снижение заболевших. Ситуация стабилизируется, но нужно соблюдать все меры предосторожности. Скорее всего, свою роль играет вакцинация. На предприятиях, где выработан высокий коллективный иммунитет, нет большого количества заболевших и выпадения рабочих дней. В среднем за неделю регистрируется 180 пациентов, людей, находящихся на кислороде, от 70 до 90. Еще месяц назад врачи регистрировали около 380-400 заболевших в неделю», — отметил Муллин.

В «ковидном» госпитале Нижнекамска имеется 450 коек. «Снижение количества заболевших и свободные места позволяют реабилитировать переболевших. После того, как человек переболел, нужно восстановить функциональное состояние организма. Мы договорились с Минздравом РТ, что освободившийся коечный фонд будет использован для реабилитации», — сообщил руководитель исполкома.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Нижнекамске привились 132 456 человек, двумя — 106 217 жителей. Для выработки коллективного иммунитета в районе нужно вакцинировать 171 тыс. человек. Самой уязвимой частью населения по-прежнему остаются пожилые люди, добавил Рамиль Муллин.

Темпы вакцинации от коронавируса на сегодняшний день стараются нарастить по всей стране. Из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации, такое решение приняли пять субъектов РФ. Татарстан не стал продлевать нерабочие дни, но планирует еще больше ужесточить антиковидные меры. Так, с 22 ноября в общественном транспорте республики начнут действовать QR-коды. Ранее республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом рассказал, как будут проверять пассажиров.