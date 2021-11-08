Пять российских регионов продлили нерабочие дни после 7 ноября

Власти пяти российский регионов решили продлить режим нерабочих дней после 7 ноября, чтобы стабилизировать ситуацию по Covid-19. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 20 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. При этом субъекты РФ могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидобстановки.

Первым регионом, объявившим о продлении нерабочих дней еще на неделю, стала Новгородская область. При этом регион также досрочно, с 25 октября, ушел на длинные выходные.

В Сибири нерабочие дни до 14 ноября продлили власти Томской области из-за напряженной эпидобстановки и низкого уровня вакцинации граждан. В Челябинской и Курской областях режим продлили до 12 ноября.

Власти Смоленской области продлили режим нерабочих дней, введенный с 28 октября, до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский заявил, что в регионе наблюдаются нарушения антиковидных мер со стороны бизнес-сообщества, в том числе масочного режима, а граждане старше 60 не соблюдают обязательную самоизоляцию.