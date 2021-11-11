Оперштаб рассказал, как будут проверять QR-коды в общественном транспорте Татарстана

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Во всем общественном транспорте Татарстана — городском, пригородном и межмуниципальном — начнется проверка QR-кодов. Организация нового режима работы общественного транспорта республики обсуждалась Оперативным штабом республики по борьбе с Covid-19 по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.

«По поручению Президента республики Татарстан Рустама Минниханова рабочая группа во главе с первым вице-премьером провела совещание по организации работы общественного транспорта с использованием QR-кодов», — говорится в сообщении.

Так, пассажиры будут допускаться в транспорт, если имеют бумажный либо электронный QR-код, выданный на портале госуслуг (о пройденной вакцинации), или QR-код о наличии медотвода (разрабатывается Минздравом РТ).

Президент Татарстана подчеркнул, что в транспорте должны приниматься не только электронные, но и бумажные версии кода. Справки можно получить в МФЦ, поэтому татарстанцы не будут сталкиваться с трудностями при допуске в транспорт.

Помимо этого, Рустам Минниханов объявил, что при необходимости перевозчики получат субсидии на приобретение технических средств для проверки QR-кодов. Также оперштаб сообщил, что для перевозчиков предусмотрены субсидии на случай сокращения пассажиропотока и, соответственно, выручки.

Согласно принятому решению, проверку QR-кодов будут осуществлять сами перевозчики при посадке пассажира в общественный транспорт.

Также в настоящее время подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.