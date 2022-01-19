Раиси отметил, что опыт сотрудничества Ирана и РФ в Сирии можно применять и дальше

Опыт успешного взаимодействия России и Ирана в Сирии можно применять и дальше, распространять его на другие направления, заявил иранский лидер Эбрахим Раиси на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с РФ в Сирии и это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской республике. Такой очень хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы применить данный опыт», — сказал Раиси.

В ноябре 2021 года лидеры двух стран провели телефонный разговор и обсуждали сирийскую проблематику, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее президент Ирана отметил, что экономическое сотрудничество республики с Россией можно увеличить еще в несколько раз.

Напомним, Раиси сегодня прибыл в Москву по официальному приглашению российского лидера. 20 января он также выступит в Государственной Думе РФ и Соборной мечети Москвы.