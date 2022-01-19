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Ру Тат
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Политика
19 января 2022  17:26

Раиси отметил, что опыт сотрудничества Ирана и РФ в Сирии можно применять и дальше

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Опыт успешного взаимодействия России и Ирана в Сирии можно применять и дальше, распространять его на другие  направления, заявил иранский лидер Эбрахим Раиси на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с РФ в Сирии и это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской республике. Такой очень хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы применить данный опыт», — сказал Раиси.

В ноябре 2021 года лидеры двух стран провели телефонный разговор и обсуждали сирийскую проблематику, а также вопросы двустороннего сотрудничества. 

Ранее президент Ирана отметил, что экономическое сотрудничество республики с Россией можно увеличить еще в несколько раз. 

Напомним, Раиси сегодня прибыл в Москву по официальному приглашению российского лидера. 20 января он также выступит в Государственной Думе РФ и Соборной мечети Москвы.

 

#Иран #Эбрахим Раиси #Владимир Путин
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