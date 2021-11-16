Путин обсудил с Президентом Ирана операции по ликвидации международного терроризма

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси ликвидацию крупного очага международного терроризма в результате слаженных российско-иранских усилий, передает пресс-служба Кремля.

Стороны также выразили настрой на дальнейшую координацию по сирийскому урегулированию, в том числе в рамках Астанинского формата.

Отдельное внимание было уделено совместному плану действий по иранской ядерной программе. Российский лидер выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по данной теме пройдут конструктивно.

Президенты также подчеркнули взаимную готовность содействовать установлению мира и стабильности в Афганистане. Путин сообщил иранскому коллеге о том, что в ближайшее время Россия направит в Кабул продовольствие и товары первой необходимости.

Обсуждалась и ситуация в Нагорном Карабахе. Президент РФ проинформировал Раиси о принимаемых российской стороной мерах «по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей, налаживанию мирной жизни в регионе».

Кроме того, были рассмотрены основные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, реализация совместных инвестиционных проектов России и Афганистана и совместная борьба с пандемией коронавирусной инфекции.