Президент Ирана: Экономическое сотрудничество с Россией может повыситься в несколько раз
Иран и Россия могут повысить уровень экономического взаимодействия в несколько раз, считает иранский лидер Ибрахим Раиси. Об этом он заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
«Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно же, не вызывают удовлетворения. Конечно, мы можем повысить уровень нашего торгово-экономического взаимодействия в несколько раз», — сказал Раиси.
Ранее российский лидер отметил, что товарооборот между странами в 2021 году вырос на 38%.
Раиси сегодня прибыл в Москву по официальному приглашению российского лидера. 20 января Президент Ирана выступит в Государственной Думе РФ и Соборной мечети Москвы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече президентов будет проведена «инвентаризация» всей повестки дня диалога двух стран.