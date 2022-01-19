Президент Ирана: Экономическое сотрудничество с Россией может повыситься в несколько раз

Иран и Россия могут повысить уровень экономического взаимодействия в несколько раз, считает иранский лидер Ибрахим Раиси. Об этом он заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно же, не вызывают удовлетворения. Конечно, мы можем повысить уровень нашего торгово-экономического взаимодействия в несколько раз», — сказал Раиси.

Ранее российский лидер отметил, что товарооборот между странами в 2021 году вырос на 38%.

Раиси сегодня прибыл в Москву по официальному приглашению российского лидера. 20 января Президент Ирана выступит в Государственной Думе РФ и Соборной мечети Москвы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече президентов будет проведена «инвентаризация» всей повестки дня диалога двух стран.