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Экономика
19 января 2022  17:19

Президент Ирана: Экономическое сотрудничество с Россией может повыситься в несколько раз

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Иран и Россия могут повысить уровень экономического взаимодействия в несколько раз, считает иранский лидер Ибрахим Раиси. Об этом он заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. 

«Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно же, не вызывают удовлетворения. Конечно, мы можем повысить уровень нашего торгово-экономического взаимодействия в несколько раз», — сказал Раиси.

Ранее российский лидер отметил, что товарооборот между странами в 2021 году вырос на 38%.

Раиси сегодня прибыл в Москву по официальному приглашению российского лидера. 20 января Президент Ирана выступит в Государственной Думе РФ и Соборной мечети Москвы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на  встрече президентов будет проведена «инвентаризация» всей повестки дня диалога двух стран.

#Эбрахим Раиси #Иран #россияне
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