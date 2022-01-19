Президент Ирана прибыл в Москву с официальным визитом

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в один из аэропортов Москвы по приглашению российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского Правительства.

«Раиси, отправившийся по официальному приглашению своего российского коллеги [Владимира Путина] в Россию с целью развития экономического, политического и культурного сотрудничества, несколько минут назад прибыл в аэропорт Москвы», — отметили в пресс-службе.

Переговоры глав государств запланированы на 19 января. А 20 января Раиси выступит в Государственной Думе РФ и Соборной мечети Москвы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на предстоящей встрече президентов будет проведена «инвентаризация» всей повестки дня диалога двух стран.

По его словам, этот визит иранского лидера в Россию очень важен, так как поможет восстановить очные переговоры первых лиц государств, прерванные на время пандемии Covid-19.