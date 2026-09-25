Раис РТ заявил о необходимости формировать интерес к инженерии еще в школе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Интерес к инженерной профессии следует формировать задолго до поступления в колледж или вуз. Такое мнение высказал Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая сегодня на праздновании Дня машиностроителя в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

По мнению Раиса РТ, особая роль в этом процессе принадлежит педагогам технического творчества, так как именно благодаря им дети получают первые технические навыки в кружках, «Кванториумах» и профильных классах. В качестве хорошего примера профориентационной работы он привел компанию «ЭНИКС», которая много лет готовит будущие кадры через авиамоделизм.

«Мы всегда рады успехам наших молодых специалистов. Токарь „Нижнекамскнефтехима“ Максим Демин занял второе место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства „Лучший по профессии“. Сборная команда Казанского вертолетного завода заняла второе место во Всероссийском конкурсе „Кибердром“», – заметил Рустам Минниханов.

Констатировав, что Татарстан является крупнейшим промышленным центром страны, он напомнил о знаковых юбилейных датах: 400-летии Набережных Челнов, 50-летии со дня выпуска первого автомобиля «КАМАЗ», 75-летии «Казанькомпрессормаша» и 100-летии со дня рождения директора Казанского авиазавода Виталия Егоровича Копылова. «Очень важно всегда помнить поколение выдающихся руководителей, которое заложило основы промышленной мощи нашей страны. Мы признательны первому Президенту республики Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, благодаря которому в непростые 90-е годы Татарстан сохранил свой промышленный потенциал и стал одним из опорных индустриальных центров России», – подчеркнул Раис Татарстана.

Сказал Минниханов и о том, что сейчас перед машиностроением стоят новые задачи: необходимо повышать производительность труда, уровень автоматизации и роботизации производств. В этом контексте как образцы хорошей работы оказались упомянуты завод «Элекон», НПО «ГИПО», «Казаньсельмаш», «Агромастер». Руководитель республики предложил распространить такие подходы на весь машиностроительный комплекс РТ.

Особые слова признательности Раис Татарстана адресовал ветеранам отрасли, которые посвятили своим предприятиям десятки лет жизни. Он особо отметил Елену Романову, которая работает на «Казанькомпрессормаше» 52 года, Рамзию Касимову, чей трудовой стаж на предприятии «ТЭМПО» уже 48 лет, и Мажита Сабирова, который 47 лет работает на «Вакууммаше». «Отдельная гордость нашей промышленности – трудовые династии. Сегодня мы пригласили в зал такие семьи. Это Морозовы с Казанского вертолетного завода – общий стаж 502 года, Прокофьевы с КМПО – стаж 329 лет, Галеевы с КАМАЗа – стаж 230 лет. Это – яркий пример преемственности трудовых традиций», – добавил Рустам Минниханов.

Подробнее о праздновании Дня машиностроителя в Набережных Челнах можно прочитать в материале «Татар-информа».