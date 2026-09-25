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Общество 25 сентября 2026 15:27

Минниханов в Челнах поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

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Минниханов в Челнах поздравил машиностроителей с профессиональным праздником
Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил с рабочей поездкой Набережные Челны, чтобы поздравить машиностроителей с профессиональным праздником. Он рассказал об этом на своих страницах в социальных сетях.

«Особая благодарность – ветеранам отрасли, которые заложили основу нашей промышленной мощи. Также посетили обновленный городской парк „Прибрежный“ и Концертный зал имени Сары Садыковой после капремонта», – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Машиналар төзү – Татарстанның төп сәнәгать тармакларының берсе. Республикада әлеге юнәлештә 3 меңнән артык предприятие эшли, аларда 135 меңнән кубрәк кеше хезмәт куя. Сезне һөнәри бәйрәмегез белән кайнар котлыйм. Сез Татарстанны үстерүгә зур өлеш кертәсез! (в переводе – „Машиностроение – одна из основных отраслей промышленности Татарстана. В республике к ней относятся более 3 тыс. предприятий, где трудятся свыше 135 тыс. человек. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы вносите большой вклад в развитие Татарстана!“)» – добавил Рустам Минниханов.

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#Рустам Минниханов #День машиностроителя
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