Минниханов удостоен звания почетного машиностроителя
Раис Татарстана Рустам Минниханов удостоен звания «Почетный машиностроитель» – ведомственной награды Минпромторга России. Вручение соответствующего знака состоялось в ходе празднования в Набережных Челнах Дня машиностроителя, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Перед собравшимся выступил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский. В своей речи он подчеркнул, что машиностроительный комплекс России поступательно развивается и занимает пятую часть промышленного производства, после чего вручил ряд ведомственных наград. Раису РТ он передал нагрудный знак звания, которого удостоен руководитель региона.
До этого сам Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград заслуженным работникам машиностроительной отрасли Татарстана, а также отметил наградами отличившихся участников специальной военной операции.
Подробнее о праздновании Дня машиностроителя в Набережных Челнах можно прочитать в материале «Татар-информа».