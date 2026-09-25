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Общество 25 сентября 2026 18:53

Минниханов удостоен звания почетного машиностроителя

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Минниханов удостоен звания почетного машиностроителя
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов удостоен звания «Почетный машиностроитель» – ведомственной награды Минпромторга России. Вручение соответствующего знака состоялось в ходе празднования в Набережных Челнах Дня машиностроителя, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Перед собравшимся выступил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский. В своей речи он подчеркнул, что машиностроительный комплекс России поступательно развивается и занимает пятую часть промышленного производства, после чего вручил ряд ведомственных наград. Раису РТ он передал нагрудный знак звания, которого удостоен руководитель региона.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

До этого сам Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград заслуженным работникам машиностроительной отрасли Татарстана, а также отметил наградами отличившихся участников специальной военной операции.

Подробнее о праздновании Дня машиностроителя в Набережных Челнах можно прочитать в материале «Татар-информа».

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#Рустам Минниханов #День машиностроителя
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