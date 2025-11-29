Раис РТ поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестрецах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести независимую экспертизу проекта строительства птицеводческого комплекса, возведение которого планируется на участке близ населенных пунктов Тагашево, Арышхазда, Ильинский, Куюки, Богородское – к югу от Казани. Об этом сообщает пресс-служба Раиса республики.

Ранее в адрес Раиса Татарстана поступило множество обращений от жителей Пестречинского района, обеспокоенных строительством птицефабрики. В связи с этим Правительство республики начало проверку ситуации.

Напомним, Управление Роспотребнадзора по Татарстану ранее отметило, что проект санитарно-защитной зоны цеха по выращиванию цыплят-бройлеров соответствует санитарным правилам. В случае соблюдения всех требований при вводе фабрики в эксплуатацию Росприроднадзор возьмет работу будущего комплекса под контроль.

В самом комплексе «Ак Барс» заявляли, что для птицефабрики выбрана технология напольного содержания птицы, что позволяет минимизировать запахи внутри корпусов. Переработка помета будет проводиться на специально оборудованной бетонной площадке для компостирования, что также способствует соблюдению экологических норм.