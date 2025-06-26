«Районы должны добиваться снижения количества ДТП»: о чем говорили на Комиссии БДД

Аварийность на дорогах Татарстана вызывает серьезную обеспокоенность и властей республики, и Госавтоинспекции. И если количество ДТП на федеральных и республиканских дорогах снижается, то на муниципальных дорогах – растет. Об этом говорили сегодня на выездном заседании Комиссии БДД в Верхнеуслонском районе.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Рост количества ДТП говорит о том, что в районах не проводится должная работа»

На выездном заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по БДД Шамиля Гафарова, которая прошла в Верхнеуслонском районе РТ, говорили о том, как сделать дороги более безопасными, а также назвали самые аварийные районы Татарстана.

«Сегодня мы находимся в Верхнеуслонском районе в гостях у Евгения Анатольевича Варакина. Понятно, что мы выбрали непростой район, здесь складывается непростая ситуация, но я думаю, что у новой команды Евгения Анатольевича есть все возможности в организации этой работы на самом высоком уровне», – заявил Шамиль Гафаров.

Он отметил, что на федеральных и региональных трассах ситуация на сегодня неплохая. Однако на территории районов республики все намного хуже. Обстановку с аварийностью в них Шамиль Гафаров назвал тяжелой.

«Понятно, что мы не делим дороги на федеральные, республиканские и местные. Мы договорились, что председатели комиссии отвечают за все дороги, которые проходят по всей территории муниципального образования или городского округа. Рост количества ДТП говорит о том, что на территории того или иного муниципального образования не проводится должная работа. А за этим идет увеличение количества погибших и раненых», – обратил внимание заместитель Премьер-министра РТ.

Шамиль Гафаров: «Рост количества ДТП говорит о том, что на территории того или иного муниципального образования не проводится должная работа. А за этим идет увеличение количества погибших и раненых» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На федеральных трассах пик аварийности в июле, на региональных – с августа по сентябрь»

«По состоянию на 24 июня в Республике Татарстан отмечено снижение числа погибших в ДТП. Во многом на ситуацию положительно повлияло уменьшение аварийности именно в июне – в этом месяце удалось добиться снижения всех трех показателей, число погибших уменьшилось практически в два раза», – отметил Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.



Рост числа погибших, по данным ГАИ, зафиксирован в 18 районах Татарстана.

«Наибольший рост отмечен в Верхнеуслонском, Лаишевском, Апастовском районах. В данных районах отмечен рост всех основных показателей аварийности», – рассказал Рустем Гарипов.

В республиканской Госавтоинспекции проанализировали данные за последние пять лет – где и когда чаще всего происходят ДТП.

«На федеральных дорогах пик аварийности приходится на июль, на региональных – с августа по сентябрь. На обеих категориях дорог основным видом ДТП является столкновение: основная доля таких ДТП происходит на федеральных дорогах в августе, на региональных – в сентябре. На местных же по-другому: аварийность фиксируется в конце года – в сентябре и ноябре, при этом основной проблемой является наезд на пешеходов», – привел данные Рустем Гарипов.

Для профилактики аварийности запланировано увеличение плотности нарядов ДПС: в июле на федеральных дорогах, с августа по сентябрь – на региональных. Также будут передислоцированы передвижные комплексов фотовидеофиксации.

Рустем Гарипов: «Основная доля ДТП происходит в светлое время суток. Наиболее аварийным периодом времени является промежуток с 15 до 20 часов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждое восьмое ночное ДТП – со смертельным исходом»

«Для повышения эффективности профилактики мы используем анализ аварийности по дням недели, времени суток и категории самих погибших. Наиболее аварийным днем недели была суббота, здесь отмечалось наибольшее количество ДТП и раненых, а число погибших дошло до 20 человек. Однако в предстоящий период с июля по сентябрь наиболее аварийным днем является пятница», – рассказал Рустем Гарипов.

Основная доля ДТП происходит в светлое время суток. Но тяжесть последствий в темное время выше – каждое восьмое ночное ДТП, по данным ГАИ, со смертельным исходом. Наиболее аварийным периодом времени является промежуток с 15 до 20 часов.

«Помимо основных видов ДТП – столкновение и наезд на пешехода – на состояние аварийности в третьем квартале могут оказать негативное влияние сопутствующие причины. Это состояние опьянение водителей, а также игнорирование требований по использованию ремней безопасности. В связи с этим на июль планируются сплошные проверки по нетрезвым водителям и на август – работа по ремням безопасности», – рассказал Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Татарстана.

Мототранспорт добавляет проблем летом – катаются не только взрослые байкеры, но и дети Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«42 водителя мототранспорта сели за руль пьяными»

Мототранспорт добавляет проблем летом – катаются не только взрослые байкеры, но и дети.

«С 24 апреля по 25 мая проводилось профилактическое мероприятие “Мотоцикл”. За это время сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 499 нарушений ПДД, в том числе 168 фактов управления мототехникой лицами, не имеющими права управления либо лишенными, а также 42 факта управления с признаками опьянения», – рассказал Рустем Гарипов.

Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» проводили с 10 по 19 июня, оно позволило инспекторам ДПС выявить 791 нарушителя правил дорожного движения.

«Необходимо отметить, что проведение мероприятия положительно повлияло на снижение показателей аварийности. Так, согласно оперативным данным, в период проведения мероприятия количество происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 89%», – рассказал глава ГАИ РТ.

На 24 июня в Татарстане произошло 102 ДТП с участием детей-пешеходов Фото: © «Татар-информ»

С начала года пять детей погибли и 226 получили травмы

Острой остается проблема с ДТП, в которых пострадали дети. По оперативным данным ГАИ, с участием детей до 16 лет произошло 209 происшествий на дорогах, в которых пять детей погибли и 226 получили травмы различной степени тяжести.

Рост ДТП, в которых погибли дети, фиксируется в Казани, Пестречинском и Верхнеуслонском районах.

«Почти половина от всех происшествий произошли с участием детей-пешеходов. В них пострадали 106 детей. В Верхнеуслонском районе зарегистрировано ДТП с участием ребенка-пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда мать ребенка скончалась, ребенок получил травмы», – привел пример Рустем Гарипов.

На 24 июня в Татарстане произошло 102 ДТП с участием детей-пешеходов.

«Особую тревогу вызывают ДТП, в которых дети получали травмы, будучи пассажирами. Дети не могут оказать практически никакого влияния на исход ситуации в случае происшествия, поскольку даже использование средств пассивной безопасности ими во многом зависит от взрослых», – отметил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Татарстана.

Фото: © Александр Уткин / «Татар-информ»

«В ДТП пострадали дети, которые перевозились без детских автокресел»

В качестве примера вопиющего случая безответственного отношения родителей к своим детям Рустем Гарипов назвал трагедию в Аксубаевском районе РТ. 2 июня женщина-водитель автомобиля «Лада» в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Ока».

«В результате пострадала сама водитель и трое ее несовершеннолетних ребенка – двух, четырех и шести лет, которые перевозились без детских автокресел. Лишь по счастливой случайности удалось избежать трагедии», – добавил он.

Почти все аварии с участием мототранспорта заканчиваются серьезными травмами. За этот год произошло восемь таких ДТП, и в каждом пострадал ребенок.

«Многие родители покупают такие опасные игрушки своим детям, не осознавая в полной мере, что это может повлечь за собой очень серьезные последствия», – напомнил Рустем Гарипов.



Он попросил достучаться до родителей через Министерство образования и науки – отправлять информацию в родительские чаты и проводить с ними работу.

«С положительной стороны отмечу Пестречинский, Мамадышский, Сармановский, Муслюмовский и Спасский районы, где благодаря эффективному взаимодействию со СМИ удалось добиться существенного снижения аварийности», – заключил он.

Для повышения безопасности на дорогах обустраивают тротуары, оснащают участки дорог освещением Фото: © «Татар-информ»

Искусственное освещение обеспечат на 48 участках в 31 районе

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артем Чуркин рассказал, что для повышения безопасности на дорогах обустраивают тротуары, оснащают участки дорог освещением, устанавливают тротуары и искусственные неровности.

«В 2025 году определен перечень мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, определены места строительства тротуаров на дорога регионального значения, проходящих через населенные пункты. Для этого выделено дополнительное финансирование – 200 млн рублей. Такие работы предусмотрены на 14 участках в 9 муниципальных районах», – рассказал он.

В некоторых районах работы уже завершены, отметил Артем Чуркин. Искусственное освещение обеспечат на 48 участках в 31 муниципальном районе республики. Общая протяженность таких участков составит более 70 километров.

«74 искусственные неровности запланированы в 20 районах на дорогах, совмещенных с пешеходными переходами. 36 на сегодняшний день уже завершены. Дорожная разметка выполнена на 4,5 тысячи километров региональных дорог. Осталось провести эту работу на ремонтных участках. Думаю, к 1 июля вопрос будет закрыт», – заявил замминистра.

Установят барьерные ограждения и дорожные знаки на аварийных участках Фото: © «Татар-информ»

Дополнительные знаки, светофоры и шумовая разметка

На 20 новых участках установят шумовую разметку – это дороги, где происходили ДТП из-за обгонов. Установят также барьерные ограждения и дорожные знаки на аварийных участках.

«В результате анализа ДТП определены 15 перекрестков, на подходах к которым установлены информационные щиты, призывающие водителей соблюдать правила. С учетом аварийности они дополнительно оборудованы знаками ограничения максимальной скорости», – рассказал Артем Чуркин.

Оборудование дополнительных пешеходных переходов, установка 11 светофоров – эта работа сегодня выполнена на 51%.

«У нас есть два-три месяца на подготовку к зиме», – отметил в завершение доклада замминистра.

За пять месяцев 2025 года на федеральных дорогах Республики Татарстан произошло 152 ДТП, в которых погибли 43 человек, 198 получили ранения Фото: © «Татар-информ»

На федеральных дорогах погибли 43 человека

За пять месяцев 2025 года на федеральных дорогах Республики Татарстан произошло 152 ДТП, в которых погибли 43 человека, 198 получили ранения. Сегодня все показатели аварийности снижаются по сравнению с таким же периодом прошлого года, рассказал заместитель начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Азат Гатауллин.

«Основными видами ДТП остаются столкновения – это 60% от всех аварий – и съезды с дороги – 21%. 23% столкновений произошли при выезде на встречную полосу. Хотелось отметить, что случаев выезда на встречную полосу становится все меньше. В результате анализа аварийности по итогам 2024 года было выявлено шесть потенциально опасных участков», – рассказал он.

На этих участках установили шумовые полосы, дополнительные дорожные знаки, информационные щиты, дополнительные металлические ограждения и так далее.

«Водители не выбирают безопасную скорость. К сожалению, люди не соблюдают скоростной режим» Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

После гибели пешехода на дороге установили светофор

«По искусственному освещению также у нас продолжаются работы. В этом году ведутся работы на семи участках: это автобусные остановки и пешеходные переходы. А также участки автомобильных дорог», – привел данные он.

Несмотря на снижение всех показателей аварийности на федеральных дорогах республики, в Верхнеуслонском районе, напротив, показатели эти растут, отметил Азат Гатауллин.

«Особенно растет число погибших. Если в прошлом году был один погибший, то в этом году уже семь. Несмотря на завершение реконструкции на 775–771-м километрах, по М7 рост погибших на 400%. То есть на 4 погибших. Один человек погиб – это был наезд на пешехода около поста ДПС “Малиновка” на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого там поставили светофор», – рассказал Азат Гатауллин.

Еще три человека погибли в ДТП на участке реконструкции в столкновении машин, которые двигались в попутном направлении.

«Водители не выбирают безопасную скорость, к сожалению. Вот 8 июня произошло ДТП, в которых погибли два маленьких ребенка. Там прекрасная широкая дорога, но, к сожалению, люди не соблюдают скоростной режим», – отметил Азат Гатауллин.

Работа с детьми начинается еще в детских садах – там проводится детский смотр-конкурс «Зеленый огонек» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Детям напоминают ПДД, рассказывают о последствиях их несоблюдения

Работа с детьми начинается еще в детских садах – там проводится детский смотр-конкурс «Зеленый огонек».

«В каждой образовательной организации составлена схема безопасных маршрутов для детей от дома и обратно. Документ разрабатывается при участии родителей и ребенка», – рассказал заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Рюхов.

Минутки безопасности, которые учителя проводят на последних уроках, тоже дают результат. Детям напоминают правила дорожного движения, рассказывают о последствиях их несоблюдения. Добрая традиция вручать первоклассникам световозвращающие элементы тоже дополнительно стимулирует ребят не нарушать правила и делает безопаснее их нахождение на дорогах в темное время суток. Министерством образования в этом году подготовлены 48 тысяч таких «светяшек».

«В республике уже 50 лет работает движение ЮИД, которое объединяет 1600 отрядов и свыше 24 тысяч школьников. Отряды участвуют в рейдах, просветительских акциях, творческих и профилактических мероприятиях, проводят работы в социальных сетях и школьных пресс-центрах», – рассказал Андрей Рюхов.

В мае этого года в Беларуси состоялся слет-конкурс отрядов ЮИД. Россию представили ребята из Балтасинского района.

«Они блестяще справились со всеми испытаниями, показали прекрасные навыки знаний дорожного движения и заняли первое место», – отметил он.

Андрей Рюхов: «В республике уже 50 лет работает движение ЮИД, которое объединяет 1600 отрядов и свыше 24 тысяч школьников» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я обращаюсь к председателям муниципальных образований. Понятно, когда дети из крупных городов занимают первые места на территории Татарстана. Но когда сельская школа выигрывает всю Россию, то понимаешь, что нет ничего невозможного. Мы видим, что это простая сельская школа и она второй год подряд занимает первое место по России. То есть возможности есть, нужно желание. Вот простой пример – далеко ходить не надо», – обратил внимание заместитель Премьер-министра Шамиль Гафаров.

Он подчеркнул, что ЮИД является хорошей школой.

«Мы эту работу давно ведем, в свое время ее начинал Рифкат Минниханов. По статистике, те, кто прошел школу ЮИД, всегда находили себе место в жизни. Это не только про безопасность на дорогах, это стиль и образ жизни, совершенно другое мышление, развитый кругозор», – отметил Гафаров.

Автоинспекторы за первую смену в лагерях провели 221 мероприятие

«Сегодня молодежная политика представлена широкой сетью молодежной инфраструктуры – это 385 учреждений разной направленности, 13 республиканских учреждений, более 20 молодежных общественных организаций и движений республиканского значения. Потенциал достаточно большой, понятно, что не все еще мы успели реализовать», – рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Большой блок работ проводится в детских летних лагерях, где сейчас отдыхают 186 тысяч детей.

«Во все лагерях реализуется комплекс профилактических мероприятий, направленных на формирование у детей навыков безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях, при террористических угрозах, также на формирование навыков безопасного поведения на воде, и в первую очередь детей учат безопасному поведению на дорогах», – отметил Садыков.

Автоинспекторы регулярно посещают лагеря и проводят тематические занятия. Только за первую смену провели 221 мероприятие, которые посетили свыше 16 тысяч детей. В двух предстоящих сменах будет проведена такая же работа.

Ринат Садыков: «Особое внимание уделяется правилам дорожного движения при передвижении на самокатах, велосипедах, питбайках и других транспортных средствах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо мероприятий там раздают информационные листы, оформляют стенды, размещают публикации в социальных сетях, проводят профилактические беседы, круглые столы и многое другое.

«Особое внимание уделяется правилам дорожного движения при передвижении на самокатах, велосипедах, питбайках и других транспортных средствах. Мы видим, что еще не все учреждения ведут эту работу на высоком уровне, поэтому здесь мы ставим себе задачу усилить ее во всех наших районах и городах», – заявил он.

Отдельную работу будут проводить с родителями. Планируется привлекать молодые семьи, чтобы родители могли на личном примере формировать у детей культуру безопасного поведения на дорогах, добавил Ринат Садыков.

«Как только начинаешь запрещать, сразу хочется сделать наоборот»

Шамиль Гафаров добавил, что запрещать покупать питбайки детям нельзя, и предложил найти другой подход к решению проблемы.

«Как только начинаешь запрещать, сразу хочется сделать наоборот. К сожалению, так. Ребенок должен иметь право пользоваться по закону тем, что ему купили, – должен сдать на права, пройти соответствующее обучение. В этом или родители, или школа каким-то образом должны убедиться. Можно ведь через эти правильные подходы заниматься организацией безопасного поведения на дорогах нашей республики», – отметил заместитель Премьер-министра.

В свою очередь глава Министерства молодежи РТ предложил как вариант обязать продавцов питбайков проводить инструктажи для юных покупателей. Также он предложил объяснять детям правила безопасности через блогеров.

«На местных дорогах серьезных аварий в этом году не зафиксировано»

Хозяин площадки Евгений Варакин рассказал о том, какая работа проводится в Верхнеуслонском районе.

Евгений Варакин: «В этом году в районе планируется отремонтировать свыше 15 километров дорог на сумму свыше 615 миллионов рублей. Такого не было у нас никогда! Большое спасибо!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К сожалению, наш район находится в тройке аутсайдеров. За пять месяцев этого года отмечен рост числа ДТП, погибших и пострадавших в них. За это время произошло 24 аварии, в которых погибли 11 человек, 25 получили травмы», – рассказал Евгений Варакин.

Он отметил, что основными причинами аварий стали лобовые столкновения и съезды с дороги. Также в печальной статистике наезды на пешеходов.

«В районе проходят три федеральные трассы. Большее число аварий происходит именно там. На местных дорогах серьезных аварий в этом году не зафиксировано», – добавил глава Верхнеуслонского района.

Одной из самых аварийных дорог, по его словам, в районе является участок трассы Казань – Буинск – Ульяновск. В среднем за год там происходит 14 ДТП, в которых ежегодно погибают порядка шести человек.

«В этом году в районе планируется отремонтировать свыше 15 километров дорог на сумму свыше 615 миллионов рублей. Такого не было у нас никогда! Большое спасибо! Такую поддержку район получил впервые, благодаря этому мы провели замену асфальтобетонного покрытия на двух улицах. Также завершается ремонт дороги регионального значения Казань – Ульяновск – Ключищи, где 1 января этого года погибли два человека и еще один получил серьезные травмы», – отметил Евгений Варакин.