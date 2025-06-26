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Происшествия 26 июня 2025 15:01

Названы районы Татарстана с самой высокой аварийностью на дорогах

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Названы районы Татарстана с самой высокой аварийностью на дорогах
Рустем Гарипов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На выездном заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения назвали районы с самой высокой аварийностью на дорогах. Данные привел Главный государственный автоинспектор РТ Рустем Гарипов.

«За первые пять месяцев этого года отмечается снижение числа погибших в два раза. При этом наибольший рост аварийности отмечен в Верхнеуслонском, Апастовском и Тукаевском районах», – рассказал Рустем Гарипов.

Он привел статистику, согласно который за пять месяцев этого года на муниципальных дорогах произошло на 67 ДТП больше, чем за такой же период прошлого года. Количество пострадавших выросло на 127 человек. При этом количество погибших снизилось на 8 человек.

Всего за этот год на дорогах местного значения произошло 803 ДТП, в которых погибли 19 человек и 972 получили травмы различной степени тяжести.

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#ДТП в Татарстане #ДТП жертвы
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