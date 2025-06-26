Гафаров: «На муниципальных дорогах в РТ выросло количество ДТП»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На трассах в районах Татарстана стали чаще происходить ДТП. Об этом сегодня на выездном заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместитель председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиль Гафаров.

Шамиль Гафаров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас неплохая ситуация на федеральных и региональных трассах, но очень непростая в районах и на местных дорогах. Понятно, что мы не делим дороги на федеральные, региональные или местные, отвечаем за все. Муниципальные дороги – это то, с чего мы должны начинать работу. Это место, где складывается тяжелая ситуация, идет рост ДТП. Это говорит о том, что в муниципальных образованиях не проводится должная работа», – рассказал Шамиль Гафаров.

В своем выступлении Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РТ Рустем Гарипов сообщил, что Верхнеуслонский район входит в число трех районов Татарстана с самой высокой аварийностью.

Рустем Гарипов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Шамиль Гафаров отметил, что возлагает большие надежды на руководителя Верхнеуслонского района Евгения Варакина и его команду.

«Думаю, у них получится исправить ситуацию», – подытожил он.