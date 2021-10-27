Хакимов: «Причиной падения государства тюрков стал отход от принципа справедливости»

«Причиной падения государства тюрков стал отход от принципа справедливости. Когда он нарушался, благоденствию приходил конец», - уверен Рафаэль Хакимов. В колонке, написанной для «Миллиард.Татар», казанский ученый продолжает задаваться вопросом о происхождении татар.

Рафаэль Хакимов

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Вечный эль»

В 545 году тюркские племена восстали против жужаней и создали собственное государство во главе с Бумыном. В 551 году Бумын заключил союз с китайским царством Западная Вэй и принял титул «ильхан» («правитель народов»). Младший брат кагана был поставлен во главе войска для похода на Запад, и он дошел до Черного моря. Так возник Тюркский каганат.

Эти процессы были описаны на камнях, до сих пор стоящих в степях северной Монголии: «Когда было сотворено (или возникло) вверху голубое небо (и) внизу темная (букв: бурая) земля, между (ними) обоими были сотворены (или возникли) сыны человеческие (то есть люди). Над сынами человеческими воссели мои предки Бумын-каган и Истеми-каган. Сев (на царство), они поддерживали и устраивали племенной союз и установления тюркского народа».

Тюркский каганат в VI-VII вв.

Термин «вечный эль тюркского народа» впервые появился в памятниках древнетюркской (орхонской) письменности VII-VIII веков. Эль стал военно-политическим организмом, объединяющим «собственно тюрок» (турк будун – «тюркский народ») и иные подвластные каганату племена под руководством каганов из рода Ашина.

После смерти Бумына в 552 году на престол вступил его сын, принявший титул Кара Иссык каган. Он победил жужаней, и тюрки стали хозяевами степи к востоку от Алтая. Кара Иссык каган погибает при загадочных обстоятельствах, и государство возглавляет его брат Мукан-каган.

В 554 году начался поход тюрков на запад, возглавленный младшим братом Бумына Истеми-каганом, и уже в следующем году Истеми достиг Аральского моря. Однако племена эфталитов, живших к северу от Арала, яростно сопротивлялись и были покорены только к 558 году. После этого тюрки вышли к Волге. Возникла огромная кочевая империя, охватывающая территорию от Волги до Хинганских гор. Каганат включился в систему политических и экономических отношений крупнейших государств того времени – Византии, Ирана, Китая.

Тюркские каменные изваяния в Чуйской долине

Население каганата было организовано по военно-административному принципу «десяти стрел» – «он ок бодун». Истеми-кагана порой называли «каганом десяти племен». Это была не родоплеменная организация. Каждая «стрела» выставляла один тюмен, т.е. десятитысячное войско, и имела свой боевой стяг.

Тюрко-болгарский воин. Медальон золотого кувшина. Надь-Сент-Миклошонсий клад. Румыния

Все «десять стрел» были сгруппированы в восточный и западный союзы, по пять «стрел» в каждом. Позднее каждая «стрела» стала называться племенем, а великим вождям «стрел» было дано звание великих предводителей.

В 561-563 годах тюрки заключили союз с Ираном против эфталитов. В 564 году войска шаха Хосрова Ануширвана заняли стратегически важную область – Тохаристан. В 565 году в битве у Нахшаба тюрки одержали победу, и Согд был присоединен к каганату. Основные силы эфталитов были разбиты тюрками в 567 году под Бухарой. В последующие годы Тюркский каганат покорил хазар и булгар.

В 575 году Иран и Византия объединились против тюрков. В ответ на это в 576 году тюркские войска разгромили вассала Византии – Боспор Киммерийский, предприняли победоносные походы в Крым и Западный Кавказ. Благодаря этим завоеваниям каганат стал контролировать все важные участки Великого Шелкового пути, что приносило тюркской знати огромные прибыли.

Раскол каганата

После смерти Тобо-кагана в 581 году произошло ослабление Тюркского каганата, усилилась междоусобица, обострились социальные противоречия, наступили голод и болезни. Окрепший Китай не давал покоя.

В 589 году в Китае началась эпоха правления династии Суй. Китайские дипломаты подкупали правителей каганата золотом, шелками и другими предметами роскоши. А народ тем временем беднел, государство слабело, и в каганате началась междоусобица. Бумын и Истеми имели весьма посредственных преемников.

Саманидские дирхемы. VII-VIII вв.

«Их младшие братья и сыновья стали каганами, – говорится в надписи на камне, – но младшие братья не походили на старших братьев, сыновья вовсе не напоминали отцов. На трон воссели каганы без мудрости и смелости, что и привело к распаду тюркскую империю».

Соперничество двух крыльев империи, восточного на Орхоне, западного – на Иссык-Куле и Таласе – привело к краху империи. Орхонские надписи гласят, что главные цели «иля» заключены в обеспечении безопасности и справедливости. Причиной падения государства тюрков стал отход беков от принципа справедливости – так записано на камнях. Идея справедливости была одной из ключевых в тюркских государствах. Когда она нарушалась, благоденствию приходил конец.

О причинах раскола повествуют надписи на камнях: «Тюркский народ, покайся! Ты сам провинился и сделал низость к твоему кагану, возвысившему тебя ради твоей же преданности, и к твоему племенному союзу, хорошему по своим качествам и делам. Откуда пришли вооруженные и рассеяли тебя? Откуда пришли копьеносцы и увлекли тебя? Ты, о народ священной Отюкэнской черни, ушел. То ходил ты вперед, то ты ходил назад, в странах, куда ты ходил, вот что было для тебя хорошего: твоя кровь бежала, как вода, твои кости лежали, как горы; твое крепкое мужское потомство стало рабами, твое чистое женское потомство стало рабынями…». В 603 году Тюркский каганат распался на Западно-тюркский и Восточно-тюркский каганаты.

Западно-тюркский каганат

Западно-Тюркский каганат был захвачен войсками империи Тан. В состав каганата вошли территории нынешнего Казахстана, Средней Азии, Северного Кавказа, Крыма, Урала и Поволжья. Этнополитическим ядром каганата стали «десять племен» («он ок будун»), занимавшие земли от гор Каратау до Джунгарии. К востоку от реки Чу расположились племена дулу, а к западу – племена нушиби. Столицей стал город Суяб (около города Токмак нынешнего Кыргызстана).

Поминальный курган со стелой уйгурского кагана Моюн-Чора. Монголия. VIII в.

В Западно-тюркском каганате значительную долю населения составляло оседлое население, в то время как на востоке преобладала кочевая жизнь. Поэтому социальная структура каганата была сложной в силу занятий землепашеством, ремеслом, торговлей. Роль согдийцев в Западном каганате была очень значительна – под их контролем находилась вся экономическая жизнь государства, включая денежную эмиссию.

Вершины своего могущества каганат достиг во время правления Шегуй-кагана (610–618) и его младшего брата Тон-ябгу кагана (618–630).

Новые походы в Тохаристан и Афганистан раздвинули границы государства до северо-западной Индии, восстановили границы на Алтае, в бассейне реки Тарим и по Амударье. Тон-ябгу каган провел административную реформу, назначив своих представителей – тудунов – в области для сбора дани. Местным владетелям были «пожалованы» тюркские титулы, определявшие их место в административной иерархии каганата. Одновременно Тон-ябгу укрепил личные связи с влиятельными местными владетелями; так, он выдал свою дочь за правителя Самарканда.

В союзе с Византийским императором Тон-ябгу каган начал войну против Сасанидского Ирана. В 626 году тюркские войска штурмом овладели Тифлисом. Сам византийский император Ираклий возложил на голову тюркского кагана собственную корону и пообещал выдать за него свою дочь Евдокию. Однако заключение мирного договора между Византией и Ираном вынудило Тон-ябгу прекратить военные действия.

Самостоятельность разбогатевшей местной племенной знати пришла в противоречие с деспотическим характером власти Тон-ябгу. В 630 году каган был убит.

Ослабление каганата привело в 630–634 годах к потере всех среднеазиатских владений к западу от Сырдарьи. Государство вступило в полосу затяжного политического кризиса, главной причиной которого была борьба за власть между дулу и нушиби.

Продолжение следует.

Рафаэль Хакимов

Часть 1: Рафаэль Хакимов: «Татары появились давно, причем с тем же именем, что носят сегодня»

Часть 2: Рафаэль Хакимов: «В татарской армии существовала иерархия с жесткой дисциплиной»

Часть 3: Рафаэль Хакимов: «Название «Казань» связано с традицией жертвенных котлов»

Часть 4: «Великое переселение народов изменило этнополитическую ситуацию в Великой Степи»

Часть 5: Рафаэль Хакимов: «Татары изобрели свой способ организации общества»