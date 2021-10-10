Рафаэль Хакимов: «В татарской армии существовала иерархия с жесткой дисциплиной»

В XXI веке мировые корпорации стали возвращаться к более эффективной горизонтальной модели, существовавшей в кочевнических цивилизациях, отмечает Рафаэль Хакимов. В колонке, написанной для «Миллиард.Татар», бывший советник Президента Татарстана Минтимера Шаймиева продолжает размышлять о проблеме этногенеза татар.

Рафаэль Хакимов размышляет о проблеме этногенеза татар

Фото: ©Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Преимущество кочевника над земледельцем

В литературе по этническим вопросам доминирует европейский взгляд. Исторически в Европе торжествовала «вертикаль», то есть иерархически выстроенные структуры. Средневековые замки — это зримый символ этой вертикали.

А идеологически это в своей крайней форме выразил глава иезуитов Игнатий Лойола. Иерархическая структура в его трактовке приобрела идеальную форму, поскольку стоящий на нижней ступени должен был беспрекословно подчиняться вышестоящему и относиться к нему как к самому Господу. Огромные средневековые империи, будь то Римская или Германская, строились именно по такому принципу.

Вертикальные структуры стали доминирующими, но не единственными — в Великой Степи дело обстояло иначе. Там в основе экономики лежала не пахотная земля, а пастбища, которые были не столь продуктивны и требовали своего восстановления, особенно если паслись не кони, а овцы. Копыта коней, особенно не подкованных, не разрушали травяной покров, а овцы степи вытаптывали. Чтобы сберечь пастбища, кочевники переходили с одного пастбища на другое и давали возможность отдохнуть земле.

Исторически в Европе торжествовала «вертикаль», то есть иерархически выстроенные структуры. Средневековые замки — это зримый символ этой вертикали Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Продуктивность земледельческой культуры была много выше, чем у кочевой, поэтому они могли выставить большие армии. Но у кочевников было преимущество в том, что они с раннего детства учились скакать на лошади, стрелять из лука и владеть копьем и саблей. У оседлых народов армия была профессиональной или наемной, у кочевников весь народ и был армией, причем преимущественно конной.

Горизонтальные структуры оказались более эффективными

В системе организации управления кочевым хозяйством основную роль играла не вертикальная структура, а система родов и кланов. Кочевое общество объединяло народы без жесткой иерархии, наподобие пчелиных сот, скрепленных каркасом весьма общих законов и норм. В кочевом обществе нет «крепостной» привязанности к земле. Нет у кочевников и крепостных стен.

Конечно, в татарской армии существовала иерархия с жесткой дисциплиной, войска делились на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч, но выдвижение на военные должности зависело от личной доблести воина, оно не носило сословного характера, как в Европе. Как говорил Чингисхан, тот, кто может командовать десятью воинами, может управлять и сотней; кто может возглавить сотню, тому можно доверить командование тысячью.

В татарской армии выдвижение на военные должности зависело от личной доблести воина Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

На высокую должность мог претендовать любой, независимо от происхождения. Например, Джебе из простого воина дослужился до звания темника (командующего армией). Исключением была высшая государственная должность — ханом мог быть только потомок Чингисхана. Даже такой знаменитый полководец, как Хромой Тимур, был всего лишь эмиром, но не ханом.

Сотовая связь воспроизводит структуру кочевников

Исторически вроде бы победила вертикальная структура, именно она стала доминирующей в самых развитых странах. Это породило высокомерное отношение к кочевой культуре, проигравшей якобы исторический спор иерархическим структурам. Однако в Новейшее время началась критика иерархии как управленческой системы.

Белинский в письме Гоголю писал: «Церковь же явилась иерархией, стало быть поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем и продолжает быть до сих пор».

В XXI веке стали возвращаться горизонтальные структуры, в ряде случаев они оказались более эффективными. Так, например, современная сотовая связь воспроизводит структуру кочевников. Успешные компании мира соединяют преимущества обеих структур. Горизонтальные структуры не сковывают инициативу, дают возможность энергичным и талантливым быстрее продвигаться по служебной лестнице, некоторые компании свою структуру и должности выстраивают в зависимости от способностей сотрудников.

Продолжение следует.

Рафаэль Хакимов

Часть 1: Рафаэль Хакимов: «Татары появились давно, причем с тем же именем, что носят сегодня»