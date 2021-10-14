«Великое переселение народов изменило этнополитическую ситуацию в Великой Степи»

Первыми хозяевами Великой Степи были скифы, затем их сменили предки тюрков (и татар) – гунны, наводившие страх на римлян. Об этом пишет научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов. Бывший советник первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в колонке «Миллиард.татар» продолжает рассказывать о происхождении татар.

Рафаэль Хакимов

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Экспансия тюрков

По древним китайским источникам, тюрки-тугю происходят от гуннов. В византийских источниках тюркские племена называются скифами.

«Скифы, сарматы, аланы, гунны, тюрки – ту-гю, авары, хазары, печенеги, половцы, монголы – все это единый поток; здесь нет никаких признаков “перелома”», - писал Лев Гумилев. Они предшественники татар, исключая этнических монгол.

Скифы

Изначально в Великой Степи жили скифы. О более ранних народах трудно говорить, они из области легенд и домыслов. Скифы были не только скотоводами, они также добывали железо, которое переплавляли в сталь, что предполагает наличие оседлого населения и знания металлургии. Именно через скифов народы северной Евразии познакомились с железом.

Ужас, который скифы навевали на другие племена, описан в Библии. В ветхозаветной книге пророка Иеремии, скифские племена выступали как Божия кара:

«Вот, я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, – говорит Господь, – народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его – как открытый гроб, все они – люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб твой, ... разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься».

Скифский лучник Источник: commons.wikimedia.org, общественное достояние

Кровожадность скифов стала общим местом в летописях, но она явно преувеличена. О высокой культуре скифов говорят изделия, ставшие предметом гордости многих музеев мира.

Скифское царство в Крыму и низовьях Днепра просуществовало до второй половины III века и было уничтожено готами, после чего скифы растворились среди прочих народов, участвовавших в Великом переселении.

Гунны

После скифов территорию Великой Степи заняли гунны/хунну. Изначально они были степными кочевниками, жившими на северных рубежах Китая. Во II веке окрепшее на тот момент китайское государство решило избавиться от беспокойных хунну. Китайские императоры, поставили задачу разгрома хунну, считая, «что нужно объединяться с теми, кто находится далеко, против тех, кто находится рядом».

Китайцы использовали противоречия в среде хунну, подкупали вождей дорогими шелками и молодыми красавицами. Сила китайской цивилизации не единожды приводила к ассимиляции хунну, которые умели побеждать и даже устанавливали свои династии, но китайская культура неизменно их ассимилировала, поскольку хунну начинали копировать китайский быт, нравы, титулатуру, выращивать шелковый кокон, учились читать по-китайски и растворялись в их среде.

Великая китайская стена была построена для сдерживания кочевников.

Великая китайская стена была построена для сдерживания кочевников Фото: © Pete Stewart, commons.wikimedia.org, по лицензии CC BY-SA 2.0

Идеология Великой Степи

Племена хунну, которые поддались очарованию китайской цивилизации, исчезли в ней, сохранились только те, которые выработали идеологию сопротивления. После знаменитого вождя Багатура, его место занял сын Каяк. Китайский император немедленно послал ему в жены одну из принцесс в сопровождении евнуха. Этот евнух вовсе не был сторонником кочевого образа жизни, но, оказавшись не по своей воле в их стане, провозгласил, что станет «занозой в боку Китая».

Он так изложил идеологию кочевников их предводителю: «Ваша полная орда едва ли равна в численности населению пары китайских провинций, однако секрет вашей силы заключается в вашей независимости от Китая по всем вашим потребностям. Я заметил все возрастающую любовь к китайским товарам. Подумай о том, что одна пятая китайского богатства будет достаточным для того, чтобы купить всех твоих людей вместе. Шелка и сатины являются даже не половиной того, что так хорошо устраивает фетр в вашей суровой жизни, скоропортящиеся китайские деликатесы не так хороши и потребны, как ваш кумыс и сыр».

Эти слова евнуха для степняков были по душе.

Союз племен хунну распался не столько под давлением Китая, сколько из-за внутренних распрей, после чего часть хунну двинулась на запад, подчиняя и вытесняя другие народы. Это переселение совпало с падением Западной Римской империи и отчасти стало его причиной.

Римские священники прозвали его «бичом Божьим» и считали, что Аттила послан в наказание за грехи Эжен Делакруа. Источник: commons.wikimedia.org, общественное достояние

Аттила

В V веке в союзе с гуннами состояли б(о)улгары, остготы, герулы, гепиды, сарматы и другие племена. Все они участвовали в завоевательных походах гуннского вождя Ругилы. После его смерти, племянник Ругилы – Аттила – избавился от своего соперника Бледы и сам повел гуннов и их союзников на Запад.

Римские священники прозвали его «бичом Божьим» и считали, что Аттила послан в наказание за грехи. Только в 451 году объединенная армия римлян и вестготов под командованием Аэция в битве на Каталаунских полях смогла остановить гуннов. Однако уже в следующем году Аттила вторгся в Италию, но через год он умер при загадочных обстоятельствах. Гунны начали терпеть поражения и отступили в степи Причерноморья.

Два разных свидетельства о гуннах

«Племя гуннов… превосходит своею дикостью всякую меру, – писал о них один из последних древнеримских историков Аммиан Марцеллин. – … Члены тела у них мускулистые и крепкие, шеи толстые, они имеют чудовищный и страшный вид, так что их можно принять за двуногих зверей … У них нельзя встретить даже покрытого камышом шалаша. Они кочуют по горам и лесам, с колыбели приучены переносить холод, голод и жажду».

У Марцеллина было весьма предвзятое представление о гуннах, тем более, что сам он с ними не встречался. Однако, мнение Марцеллина стало доминирующим в европейской литературе.

П. Гайге. «Гунны сражаются с аланами»

Источник: commons.wikimedia.org, общественное достояние

Другое мнение оставил в воспоминаниях Приск, посол восточно-римского императора Феодосия II к царю гуннов Аттиле. Он рассказывал, что гунны живут в добротных деревянных домах, пьют «медос» и «камос». Сам Аттила отличался опрятностью в одежде и мылся в бане. О безобразии гуннов у Приска – ни слова.

У гуннов посол встретил своего соотечественника, грека, некогда богатого купца, взятого гуннами в плен. Купец выкупился из рабства, но предпочел остаться, обретя в их среде вторую родину. По его словам, он чувствовал себя с гуннами гораздо комфортнее, чем в Римской державе: «Бедствия, претерпеваемые римлянами во время мирное, тягостнее тех, которые они терпят от войны, по причине жестокого взимания налогов и притеснений, претерпеваемых от дурных людей, ибо закон не для всех имеет равную силу».

Противоречия в свидетельствах объясняются отсутствием источников, оставшихся от самих гуннов.

Российский историк Юлий Худяков пишет: «Большинство кочевых народов древности и средневековья не имело своей письменности и традиций летописания. Поэтому их военная история по большей части освещена в писаниях оседлых народов – исторических противников номадов. Данные сочинения недостаточно полны, нередко тенденциозны, поскольку освещают события с иной стороны. Даже когда в средние века у тюркских, а в дальнейшем и монгольских кочевых народов появились разные виды письменности, созданные их представителями сочинения отражают события военной истории не в полной мере». С учетом неполноты сведений о предках татар следует оценивать древнюю историю тюрок. К тому же о тех событиях нередко писали из среды противников.

Великое переселение

Племена, окультуренные римлянами, научились более продуктивному ведению хозяйства и стали объединяться в крупные союзы. Увеличилась их численность, к тому же воины этих племен часто служили вместе с римлянами в так называемых союзных войсках и многое переняли у них. К моменту начала Великого переселения все племена на окраинах Римской империи оказались весьма боеспособными.

Из-за гуннской угрозы, племена вандалов, аланов, свевов, готов и множества иных народов двинулись на земли римских провинций. Римская армия не смогла остановить их нашествия. Рим был разграблен и опустошен. К IV веку Римская империя была в глубоком кризисе. Несколько раз она была на грани распада, и в конце концов разделилась на две части: Западную, со столицей в Риме, и Восточную с центром в Константинополе.

Великое переселение народов изменило этнополитическую ситуацию не только в Европе, но и в Великой Степи.

Продолжение следует.

Рафаэль Хакимов

Часть 1: Рафаэль Хакимов: «Татары появились давно, причем с тем же именем, что носят сегодня»

Часть 2: Рафаэль Хакимов: «В татарской армии существовала иерархия с жесткой дисциплиной»

Часть 3: Рафаэль Хакимов: «Название «Казань» связано с традицией жертвенных котлов»