Рафаэль Хакимов: «Татары изобрели свой способ организации общества»

Номадизм не говорит о склонности к анархии или стремлении к разрушению государства. Татары всегда были государственниками, но их развитие шло не по европейским «лекалам». Они изобрели свой способ организации общества – без жесткой иерархии, но с авторитетным лидером. Именно этим объясняется их способность выживать даже в годы жестоких гонений.

Рафаэль Хакимов продолжает размышлять о происхождении татар

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Легенды о происхождении тюрок

По одной из легенд, предки древних тюрок были полностью истреблены жестокими врагами, сохранившими жизнь только одному мальчику, которого бросили умирать в болото, отрубив руки и ноги. Мальчика спасла от голодной смерти волчица; она не только его выкормила, но и забеременела от него. Узнав, что мальчик выжил, враги нашли его и убили.

Волчица скрылась в пещере в горах к северу от Гаочана, где родила десять сыновей, один из которых носил имя Ашина. Он стал вождем возродившегося племени, а его имя стал носить правящий род. Потомок Ашины Асянь-шад переселил это племя на Алтай, где оно приняло название «тюрк», подчинилось жужаням и стало добывать для них железо.

Со временем тюрки усилились настолько, что задумали выйти в Степь. Для этого они свезли к подножию железной горы огромное количество хвороста. Огонь растопил гору, и тюркам открылся проход в Степь. Среди инициаторов этого предприятия было родное племя Темучина. Так гласит легенда. Видимо, не случайно имя Темучин происходит от тюркского слова «тимерче» (кузнец), ведь по преданию предки Чингисхана были кузнецами.

Другая легенда добавляет нюансы к избавлению тюрок от жужаньской зависимости. Абуль-Гази сообщает следующее: «Тут один кузнец сказал: в таком-то месте есть железная руда: гора изменится в долину, если в ней растопить железо. Они пошли, осмотрели место и согласились на умное мнение кузнеца. На плечах наносили дров и углей и на широте горы положили слой дров и слой угольев, завалили ими вершину горы, и уступы боков ея, и скаты ея, и, сделав из кож семьдесят мехов, на семидесяти местах поставили их и стали сильно дуть. Когда всемогуществом Божиим огонь возгорелся, гора расплавилась и растеклась, открылась дорога такая, что мог пройти навьюченный верблюд. Несколько дней и ночей они выбирались из гор. С этого времени у Монголов вошло в обычай праздновать этот день и класть в огонь кусок железа и его раскаливать. Прежде хан, взяв клещами железо, кладет его на наковальню, ударяет по нему молотком, и потом князья его. Этот день многие почитают как день, в который они, вышедши из теснины, возвратились в юрт праотцовский. В то время государем Монголов был Бурте-чино, из рода Кыянова, из поколения Курлас».

Сходные сообщения есть и в китайских хрониках, приводимых Бичуриным.

По преданию, предки Чингисхана были кузнецами Источник: общественное достояние, commons.wikimedia.org

Тюрки вышли на историческую арену благодаря качественному металлу

По китайским источникам, пятьсот семей хуннского племени во главе с Ашиной под давлением протомонгольских племен бежали с территории Северного Китая на Алтай к жуаньжуаням. Поселившись на склонах Алтая и Хангая и смешавшись с тюркоязычными аборигенами, племена во главе с Ашиной начали плавить железо и ковать оружие.

В горах было много руды, но она содержала мало металла (около 1%). Поэтому песок предварительно промывали для обогащения руды и затем засыпали в горн вперемешку с древесным углем. Горн раздували до 1300 градусов и поддерживали огонь три дня, пока жидкий металл не стекал на дно горна. Полученную массу разбивали и оттуда доставали самые качественные куски металла. Затем к работе приступали кузнецы.

В сообщениях Рашид ад-Дина, Абуль-Гази и других речь идет о возвышении тюркских племен благодаря изобретению плавки качественного металла, что позволило им выйти на простор степи. Расплавленная гора – всего лишь символ выхода на историческую арену. Ко времени основания Тюркского каганата тюрки производили такое количество высококачественного металла, что могли снаряжать целые армии оружием, броней, конской упряжью, а также обеспечивать хозяйство утварью и инструментами.

На знаменах рода Ашина изображалась вышитая золотом волчья голова. Гвардия кагана называлась Бури – волки. Смерть в бою считалась лучшей смертью для мужчины. Излюбленное оружие тюрков – луки со стрелами, копья, сабли, палаши.

При чем здесь самураи?

Мне довелось побывать со специальной миссией в японской префектуре Симанэ и ознакомиться с музеями, посвященными плавке металла по технологии «tatara». Именно в этой префектуре есть горы, содержащие руду, и вокруг растут лиственные леса, пригодные для выработки угля. По преданию, эту технологию завезли татары с Алтая в VII веке. Самурайские мечи, изготовленные по технологии «tatara», заменили китайские прямые мечи.

Одновременно на Японских островах появились кони и, соответственно, конница. Японцы бережно относятся к традициям, своим и заимствованным.

Прямые железные японские мечи VI века Фото: wikipedia.org

«Всем тюркам свойственно врожденное чувство умения управлять»

По словам авторитетного французского историка Рене Груссе, «всем тюркам свойственно врожденное чувство умения управлять», причем не только собственным государством, но и оседлым населением, у которого «он заслуживает признания за то, что смог положить конец междоусобицам».

Тюрки постоянно создавали не просто государства, а огромные империи, охватывающие значительную часть Азии и Восточной Европы. С одной стороны, это говорит о творческом гении тюрков, с другой – о центробежных тенденциях, присущих тюркам-кочевникам.

Нежелание подчиняться иерархическим структурам, без которых государство оказывается непрочным, – один из признаков номадизма. Номадизм не говорит о склонности к анархии или стремлении к разрушению государства. Напротив, татары всегда были государственниками, но их развитие шло не по европейским «лекалам». Они изобрели свой способ организации общества, без жесткой иерархии, но с авторитетным лидером. Именно этим объясняется способность выживать татар даже в годы жестоких гонений.

Продолжение следует.

Рафаэль Хакимов

Часть 1: Рафаэль Хакимов: «Татары появились давно, причем с тем же именем, что носят сегодня»

Часть 2: Рафаэль Хакимов: «В татарской армии существовала иерархия с жесткой дисциплиной»

Часть 3: Рафаэль Хакимов: «Название «Казань» связано с традицией жертвенных котлов»

Часть 4: «Великое переселение народов изменило этнополитическую ситуацию в Великой Степи»