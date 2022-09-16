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Официальная хроника
16 сентября 2022  10:32
Эльза Кузнецова

Радмир Беляев возглавил Менделеевский район Татарстана

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Радмир Беляев возглавил Менделеевский район Татарстана

Бывший ранее руководителем исполкома Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев теперь стал главой этого муниципалитета. На сегодняшнем заседании депутаты районного Совета единогласно поддержали кандидатуру Беляева. После избрания на должность новоиспеченный глава произнес присягу.

«Сейчас нужно определиться, избрать своего главу. В августе в Менделеевске прошла „Гонка героев“. Команду героев Менделеевска должен возглавить этот достойный человек. Менделеевску нужен просветленный руководитель с неожиданными подходами к решению задач», — охарактеризовал Беляева депутат, председатель Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

В единый день голосования, 11 сентября, в Менделеевске прошли дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Татарстан. Радмир Беляев в четвертом городском округе набрал большинство голосов избирателей, что позволило ему занять кресло мэра.

Радмир Беляев начал свою трудовую деятельность в марте 2007 года специалистом по работе с молодежью в муниципальном учреждении Набережных Челнов «Молодежный центр „Нур“». В октябре 2016 года был назначен заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района. 

В апреле 2019 года переведен на должность первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района РТ, где работал до своего назначения руководителем исполкома Менделеевского района 31 августа 2021 года. До 16 ноября 2021 года район возглавлял Валерий Чершинцев.
#радмир беляев
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