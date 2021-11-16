Валерий Чершинцев досрочно сложил полномочия главы Менделеевского района

В администрации Менделеевска состоялось XI заседание Совета района, на котором Валерий Чершинцев досрочно сложил свои полномочия, пишут «Менделеевские новости».

Исполнять обязанности главы района будет руководитель исполкома Менделеевского района Радмир Беляев, назначенный на эту должность 31 августа 2021 года.

Свою трудовую деятельность Беляев начал в марте 2007 года специалистом по работе с молодежью в муниципальном учреждении «Молодежный центр „Нур“» города Набережные Челны. В октябре 2016 года был назначен замруководителя исполкома Нижнекамского района. В апреле 2019 года переведен на должность первого замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ, где работал до своего назначения руководителем исполкома Менделеевского района.

Валерий Чершинцев возглавлял Менделеевск и район с 2014 года. До этого он трудился первым заместителем главы Елабужского района, затем главой Тетюшского района.

Также на заседании совета были рассмотрены вопросы о бюджете Менделеевского района на 2022 – 2024 годы.