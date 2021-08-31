Первый замруководителя Нижнекамского исполкома возглавил исполком Менделеевского района

Первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района РТ Радмир Беляев избран руководителем исполкома Менделеевского муниципального района. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Центре по развитию и поддержке бизнеса в Нижнекамске.

«Сегодня на 10-м заседании Совета Менделеевского муниципального района принято решение об избрании Радмира Беляева на пост руководителя исполкома Менделеевского муниципального района», — отметил собеседник агентства.

Радмир Беляев родился 11 июня 1987 года в городе Брежневе (ныне Набережные Челны) Татарской АССР. В 2009 году окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Менеджмент». В 2013-м — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2015-м — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Информационные системы и технологии», магистр. Также получил дополнительное образование, профессиональную переподготовку в 2014 году в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации как специалист по государственному и муниципальному управлению.

Свою трудовую деятельность Беляев начал в марте 2007 года специалистом по работе с молодежью в муниципальном учреждении «Молодежный центр „Нур“» города Набережные Челны. В октябре 2016 года стал заместителем руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района. В апреле 2019 года переведен на должность первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района РТ, где работает в настоящее время.

За время работы в должности первого замруководителя исполкома района Беляев являлся куратором ряда масштабных социально значимых проектов федерального, республиканского и муниципального уровней. Под его руководством на территории Нижнекамска создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нижнекамск». Привлечен 21 резидент с планируемым объемом инвестиций 7,8 млрд рублей и созданием 2 тыс. рабочих мест.

«С самого рождения я живу в Закамье, родился в Набережных Челнах. Территория Закамской зоны очень тесно взаимосвязана в промышленном, сельскохозяйственном и культурном плане. Считаю, что необходимо развивать экономический потенциал территории и привлекать новые инвестиции: в рамках деятельности ТОСЭР „Менделеевск“, промышленных парков, развития малого и среднего бизнеса и, конечно же, градообразующих предприятий, которые играют ключевую роль в экономике города и района», — перечислил Радмир Беляев задачи, которые видит перед собой на новом посту.